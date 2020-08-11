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Kepsut'ta orman yangını

BALIKESİR’in Kepsut ilçesinde, kırsal Eyüpbükü Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kepsut'ta orman yangını

Yangın, akşam saatlerinde Kepsut'a bağlı kırsal Eyüpbükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangından yükselen dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Yangına arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter ile havadan, 8 arazöz ve 3 dozer ile de karadan müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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