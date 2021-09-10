  • BIST 1.454,970
  • Altın 488,75
  • Dolar 8,4480
  • Euro 9,9650
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
»

Kerem Aktürkoğlu ile Marcao barıştı

Galatasaray Futbol Takımı'nda Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında şiddet uyguladığı Kerem Aktürkoğlu'ndan takım arkadaşlarının önünde özür diledi.
Kerem Aktürkoğlu ile Marcao barıştı

Ligde 16 Ağustos'ta deplasmanda Giresunspor ile oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, verilen para cezasının ardından yaklaşık 1 hafta önce affedilerek milli takım arasında antrenmanlara alınmaya başlandı. İkili, A Milli Takım'da olan Kerem Aktürkoğlu'nun dönmesinin ardından ilk kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, daha önce sosyal medyadan özür dileyen Marcao ile şiddete maruz kalan genç Kerem'i takım arkadaşlarının önünde buluşturdu.

Tecrübeli teknik adam, takıma yaptığı konuşmada futbolda benzer olayların yaşanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Takımda 25-30 adam var. Bunların hepsi de ayrı huyda, dilde ve kültürde. Doğal olarak bu kadar birbirine yabancı insanın bir arada olması çok kolay bir hadise değil. Fizik olarak bu kadar efor sarf eden bir bünye, mental olarak yorgunluk, psikolojik olarak da saha içi ve dışında büyük bir baskı var. Bazen sonuçların da iyi gitmemesiyle her insanda bir çöküntü yaratır. Bu kadar genç bir grubun istemediği bazı yükselişiler, sinirsel hareketler, münakaşalar, hatta bazen kavgaya varan hadiseler yaşayabilir. Antrenmanda, soyunma odasında, koridorda olabilir ama bir dozu, tadı, makul tarafı olmalıdır. Marcao ile Kerem arasındaki olay maalesef sahada yaşanmıştır. Odamdaki Marcao'nun özrünü burada, sahanın içinde ve hepinizin içinde dilemesini istedim. Marcao da bu işin doğru olmadığını, yanlış yaptığını ve üzüntü duyduğunu defalarca dile getirdi. Kerem'den ve ailesinden de özür diledi. Ayrıca da bunu yapmak zorundaydı."

"İlk başta Kerem kardeşimden sonra da hepinizden özür diliyorum." diyen Marcao da, "İnanılmaz pişmanım. Yapmamam gereken ve hiç istemediğim bir davranışı gösterdim. Kerem kardeşimden, takım arkadaşlarımdan, Fatih hocamdan, yardımcılarından ve bütün ekipten özür diliyorum. Tasvip etmediğim, olmaması gereken bir hareketti. Konuşulacak bir şey yok. Yüzde 100 ben suçluyum. Bir kere daha herkesin önünde Kerem kardeşimden özür dilemek istiyorum." diye konuştu.

Daha sonra Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı ekibin önünde sarılarak barıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayserispor yeni sezonda 15 transfer yaptı09 Eylül 2021 Perşembe 13:48
  • Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı09 Eylül 2021 Perşembe 13:23
  • Trabzonspor 9 oyuncu ile transfer dönemini noktaladı09 Eylül 2021 Perşembe 10:34
  • Steven Caulker Gaziantep FK'da09 Eylül 2021 Perşembe 09:35
  • Galatasaray'dan yaz transfer döneminde 'gençlik' operasyonu09 Eylül 2021 Perşembe 09:32
  • Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona erdi09 Eylül 2021 Perşembe 09:24
  • Aytemiz Alanyaspor, Chidozie Awaziem’i kadrosuna kattı08 Eylül 2021 Çarşamba 22:43
  • Steven Caulker Gaziantep FK'da08 Eylül 2021 Çarşamba 21:46
  • Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı08 Eylül 2021 Çarşamba 20:49
  • Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti08 Eylül 2021 Çarşamba 18:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti