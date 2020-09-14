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Kerem Kınık: Türk Kızılay ekibine saldırı bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Suriye'de Türk Kızılay ekibine saldırı ile ilgili, Bu olay, Suriye'de sadece buradaki sivil insanların acısını dindirmek için gayret sarf eden Kızılaya değil bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir." dedi.
Kerem Kınık: Türk Kızılay ekibine saldırı bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'de Türk Kızılay ekibine saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu olay, 2011 yılından bu yana Suriye'nin içerisinde bulunan ve sadece buradaki sivil insanların acısını dindirmek için gayret sarf eden Kızılaya değil bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

"Bu konuyla ilgili uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek için Brüksel, Cenevre, Birleşmiş Milletler nezdinde arkadaşlarımız olayın takipçisi. Bu tarz ihlalleri de hukuk nezdinde, uluslararası mecralarda takip edeceğiz." diyen, Kınık, şunları kaydetti:

"Suriye'deki insani yardım çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek o bölgedeki sivillerin korunması için gerekse elimizden geldiği kadar bu insanlara yardımlarımızın ulaştırılması için çabalarımız devam edecek."

Kaynak: Haber Kaynağı
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