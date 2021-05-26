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Kereste fabrikası alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir kereste fabrikasının lojmanında çıkan yangın kısa sürede fabrikanın büyük kısmını sardı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürdü.
Kereste fabrikası alev alev yandı

Olay gece saatlerinde Gebze Balçık Mahallesi’ndeki bir kereste fabrikasında meydana geldi. Fabrika binasına bitişik bulunan yabancı uyruklu işçilerin kaldığı lojman binasında başlayan yangın, kısa sürede binanın tamamını sararak kereste fabrikasına sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Lojman ile fabrikanın bir kısmını saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Fabrikaya ait iş makinelerinin de yardımıyla yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrasında lojman tamamen kullanılamaz hale gelirken, kereste fabrikasında ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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