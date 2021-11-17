  • BIST 1.707,040
  • Altın 637,81
  • Dolar 10,6372
  • Euro 12,0574
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 5 °C
»

Kerkük İçin Destek İstedi

Alparslan Türkeş Vakfı’nı ziyaret eden Irak Türkmeni liderlerinden Erşat Salihi, Türk toprağı Kerkük’te asayişin Peşmerge’ye devredilmesine tepki göstererek Türkiye’den destek istedi.
Kerkük İçin Destek İstedi

ANKARA’DAN HAYKIRDI!

“Kerkük Türk’tür Türk Kalacak”

Salihi, Kerkük’teki Türk varlığını korumak için mücadele edeceklerini vurguladı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, Altındağ’ın Hamamarkası semtindeki Alparslan Türkeş Vakfı’nı ziyaret etti. Irak Türkmeni liderlerinden biri olan Kerkük Milletvekili Salihi, yoğun ilgiyle ve “Kerkük Türk’tür Türk kalacak” sloganıyla karşılandı.

kerkuk-destek-3.jpg

KERKÜK’ÜN GELECEĞİ İÇİN TÜRKİYE’DEN DESTEK İSTEDİ

Erşat Salihi, ziyaret sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Türk toprağı olan Kerkük’te 25 Kasım’dan itibaren asayişin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) askeri gücü Peşmerge’ye devredilme kararına sert tepki gösterdi. Salihi, binlerce yıldır kadim bir Türk şehri olarak nitelendirdiği Kerkük’te demografik yapının değiştirilmesi girişimine asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Salihi, Kerkük’teki Türk varlığını korumak ve yaşatmak gayesiyle mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek, Türkiye’den gelecek desteğin Kerkük’ün geleceği için hayati önem arz ettiğini kaydetti. Kerkük’teki kirli emellere karşı Salihi’nin Türkiye’de bir dizi temaslarda bulunduğu öğrenildi.

KİRLİ BİR TİYATRO

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz ise Kerkük’teki asayişin Peşmerge’ye devredilmesi kararına tepki göstererek, Türk yurdunda atılacak adımı “kirli bir tiyatro ve emperyalist projenin kanlı emeli” olarak nitelendirdi.

KERKÜK ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR

Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ve MHP’nin merhum lideri Alparslan Türkeş’in Irak Türklüğüne ve özellikle Kerkük’e özel bir önem verdiğini hatırlatan Yılmaz, “4 yıl önce Türk devletini ayağa kaldıran ve harekete geçiren irade bizim irademiz, yani Türk milliyetçisi irade idi. Bu irade dün olduğu gibi bugün de ayaktadır ve dün olduğu gibi bugün de Türk devletini ayağa kaldırmak, harekete geçirmek gayesiyle yetkililere sesleniyoruz; 2017 yılında Kerkük meselesini ‘ulusal güvenlik meselesi’ olarak nitelendiren duruş, 2021’de de terkedilmemeli ve korunmalıdır. Bölgenin Türkmen varlığı lehine olan demografik yapısını değiştirmek adına tetiklenen suni göç dalgalarını unutmamak lazım. Çünkü bütün bunlar işte bugünün hazırlığıydı. Bunlar Kerkük’ü Türk’ten, Türk’ü Kerkük’ten ayrı koyma heveslilerinin hazırlıklarıydı” dedi.

ANKARA’DAN DESTEK ÇAĞRISI

Hükümetin bu konuda Kerküklü Türklere destek vermesi çağrısında bulunan Yılmaz, “Ankara hem Irak hem Türkiye Türklüğünün sesine kulak kesilerek yeri ve zamanı geldiğinde tereddüt dahi etmeden üstüne düşeni yapmalıdır. Ankara bugünden geçi yok Kerkük’teki tek bir Türk’ün dahi kılına zarar gelmesi halinde hiçbir sınır tanımayacağını dosta düşmana yeniden ve kararlılıkla ilan etmelidir” ifadelerini kullandı. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 17 Kasım 2021 - ASKİ17 Kasım 2021 Çarşamba 11:28
  • Su Kesintisi 17 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ17 Kasım 2021 Çarşamba 11:24
  • “İyi Ki Doğdun” Telefonu17 Kasım 2021 Çarşamba 00:13
  • Mamak’a Kardeşlik Ormanı17 Kasım 2021 Çarşamba 00:12
  • Kimse Zararına Üretim Yapmaz16 Kasım 2021 Salı 00:10
  • Otomotiv Sektöründe Makas açılıyor16 Kasım 2021 Salı 00:09
  • Sarımsak Her Derde Deva15 Kasım 2021 Pazartesi 00:13
  • Araç Bakımı İhmale Gelmez13 Kasım 2021 Cumartesi 00:10
  • E-Ticaret Pazarı Gün Geçtikçe Büyüyor12 Kasım 2021 Cuma 00:12
  • Kreşe İlgi Artıyor12 Kasım 2021 Cuma 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti