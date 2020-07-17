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Keşan'da, lastik deposunda çıkan yangın korkuttu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir nakliyat şirketinin bahçesindeki lastik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1.5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Keşan'da, lastik deposunda çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 18.00 sıralarında Keşan- Uzunköprü karayolunun birinci kilometresindeki bir nakliye şirketinin bahçesinde meydana geldi. Bahçedeki kamyon ve TIR lastikler bilinmeyen nedenle tutuştu. Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan duman, şehir merkezinin yanı sıra çevre köy ve beldelerden de görüldü. Alevler, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, olay yerine gelerek, itfaiyeden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İTFAİYE ERİ YARALANDI, MÜDÜRÜ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri yüzünden yaralanırken, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit ise dumandan etkilendi. İtfaiye erinin tedavisi olay yerinde hazır bekletilen ambulansta sağlık ekiplerince yapıldı.

OLAY YERİNDEN AYRILMAK İSTEMEDİ

Dumandan etkilenen İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit ise yangın söndürülünceye kadar olay yerinden ayrılmayacağını belirterek, tedavi olmak istemedi. Polis ekipleri Yiğit'i ikna ederek, ambulansa götürdü. Savaş Yiğit, kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öte yandan Yiğit'in oğlunun yarın akşam düğününün olduğu öğrenildi.

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