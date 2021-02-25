  • BIST 1.502
  • Altın 413,566
  • Dolar 7,1933
  • Euro 8,7832
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Keşan'da polis denetimlerinde 91 kişiye 340 bin lira ceza

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kuralını ihlal eden 91 kişiye toplam 340 bin 720 lira ceza kesildi.
Keşan'da polis denetimlerinde 91 kişiye 340 bin lira ceza

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dün asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Uygulamada, 80 araç ve 380 kişinin sorgusu gerçekleştirildi. 15 araç sürücüsüne 8 bin 422 TL idari para cezası kesildi. Polis, 4 kişide ise 17 fişek uyuşturucu madde ele geçirdi.

Müşteri kabul ettiği belirlenen bir iş yerine 3 bin 150 lira ceza verilen uygulamada, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kuralını ihlal eden 91 kişiye toplam 340 bin 720 lira ceza kesildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayseri’de 'hırsızlık' suçundan aranan 2 kadın tutuklandı24 Şubat 2021 Çarşamba 21:33
  • 'Yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücüyü tabancayla vurdu; rahat tavırlarıyla dikkat çekti24 Şubat 2021 Çarşamba 20:35
  • Gaziosmanpaşa'da asayiş denetimleri24 Şubat 2021 Çarşamba 19:40
  • Engelli karı- kocayı darbeden 2 şüpheli, yeniden gözaltında24 Şubat 2021 Çarşamba 19:38
  • Botla kaçak balık avlanmaya 4 bin 581 lira ceza24 Şubat 2021 Çarşamba 18:06
  • Demir kapı hırsızlığı güvenlik kamerasında24 Şubat 2021 Çarşamba 17:14
  • Kısıtlamada, satır ve kesici aletlerle yakalandı24 Şubat 2021 Çarşamba 16:57
  • Jandarmadan uyuşturucu operasyonları; 8 gözaltı24 Şubat 2021 Çarşamba 16:53
  • Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanmasına başlandı24 Şubat 2021 Çarşamba 14:34
  • FETÖ'nün 'emniyet imamı' Kozanlı Ömer'in avukatına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası24 Şubat 2021 Çarşamba 14:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti