  • BIST 95.681
  • Altın 282,297
  • Dolar 5,8807
  • Euro 6,4811
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 14 °C
»

Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 5 pire türü tespit eden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Adem Keskin, 2 pire türüne kızlarının adını verdi.
Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 5 pire türü tespit eden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Adem Keskin, 2 pire türüne kızlarının adını verdi.

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Adem Keskin, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde pire türleri üzerine yaptığı bilimsel araştırmada 2 farklı cinse ait 4 yeni tür ve 1 yeni alt tür keşfetti.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bulunduğu konum ve sahip olduğu habitat çeşitliği nedeniyle çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bu canlılar içerisinde özellikle kene, bit ve pire gibi parazit canlıların çeşitli hastalık etkenlerinin insanlara ve hayvanlara nakledilmesinde rol oynadığı için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Keskin, "Dünya genelinde yaklaşık 2 bin 700 pire türü bulunmaktadır. Yaptığımız çalışmalarla, ülkemizde 122 pire türünün bulunduğunu tespit ettik. 2019 yılı içerisinde, daha önce ülkemizde varlığı bilinmeyen 2 farklı pire türünün ülkemizde varlığını tespit ettik. Yine 2019 yılı içerisinde dünya literatüründe daha önce yer almayan Palaeopsylla cinsine ait 2 yeni tür, Ctenophthalmus cinsine ait 2 yeni tür ve 1 yeni alt tür tanımladık." diye konuştu.

"Palaeopsylla aysenurae" ve "Ctenophthalmus beyzanurae"

Yaptığı çalışmalar sonucu tespit ettiği pire türlerine kızlarının adını verdiğini anlatan Keskin, şöyle devam etti:

"Palaeopsylla cinsine ait yeni türlerden ilkine büyük kızıma atfen 'Palaeopsylla aysenurae' olarak ismini verdik. Diğerini ise ortak bilimsel çalışmalar yaptığımız, Fransa Rennes Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim insanı Prof. Dr. Jean-Claude Beaucournu'ya atfen 'Palaeopsylla beaucournui' ismini verdik. Ctenophthalmus cinsine ait yeni türlerden ilki küçük kızımın ismine atfen 'Ctenophthalmus beyzanurae' adını aldı. İkinci yeni türe ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Türkiye memelileri üzerine yaptığı akademik çalışmalar ile tanınan ve pire örneklerinin toplanmasını sağlayan Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu hocamıza atfen 'Ctenophthalmus kefelioglui' ismini verdik. Son örneğimize ise yaşadığımız kadim coğrafyamız Anadolu’ya atfen 'Ctenophthalmus teres anatolicus' adını koyduk."

Bilim dünyasına tanıtıldı

Keşfedilen yeni türlerin böcek bilimi alanında önemli dergiler arasında yer alan "Zootaxa" ve "Journal of Medical Entomology" isimli dergilerde yayımlanarak bilim dünyasına tanıtıldığına söyleyen Keskin, "Ayrıca yeni türlerden birine ait olan ve tarafımızca çekilen bir pire fotoğrafı, Oxford Üniversitesi Yayınları tarafından basılan 'Journal of Medical Entomology' isimli dergisinin ilgili sayına kapak fotoğrafı seçildi. Ülkemiz faunasına ve dünya literatürüne yeni türler tanıttığımız için oldukça mutluyuz. Ülkemiz hayvan çeşitliliği açısından oldukça zengin, yapacağımız bilimsel çalışmalarla yeni pire türlerini tanımlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'ya tekvandocu olarak gitti, döner fabrikatörü oldu14 Ekim 2019 Pazartesi 10:39
  • Giritli ailenin 150 yıllık taşından çıkan lezzet: Dibek kahvesi14 Ekim 2019 Pazartesi 10:37
  • Ersel usta lüks tekneyi mobilya atölyesinde yapıyor14 Ekim 2019 Pazartesi 10:34
  • Roman çocuklar geleceğe hazırlanıyor14 Ekim 2019 Pazartesi 10:32
  • Ordu Millet El Ele Haydi Büyük Türkiye 14 Ekim 2019 Pazartesi 00:05
  • Pabuç bırakmayız14 Ekim 2019 Pazartesi 00:04
  • Türk bilim insanları iki yeni canlı türü keşfetti13 Ekim 2019 Pazar 11:52
  • Doğu Akdeniz'de mutfaklar yardımlaşmayla lezzetleniyor13 Ekim 2019 Pazar 11:49
  • Zirvedeki 'saklı cennet' Çakırgöl13 Ekim 2019 Pazar 11:43
  • Konya'nın peribacaları literatüre kazandırılıyor13 Ekim 2019 Pazar 11:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti