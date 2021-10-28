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Kesilen ağacın kovuğunda bulduğu 4 sincap yavrusunu biberonla besliyor

Adıyaman'da kesilen bir ağacın kovuğunda bulunan sincapların bakımını üstlenen hayvansever, özenle beslediği yavru hayvanları büyüdüklerinde doğaya bırakacak.
Kesilen ağacın kovuğunda bulduğu 4 sincap yavrusunu biberonla besliyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir hayvansever, ağacın kovuğunda bulunan 4 sincap yavrusunu biberonla besleyerek hayata tutunmalarını sağlıyor.

İlçede odun ticaretiyle uğraşan İsa Acar, kesilmekte olan ağaç kovuğunda sincap olduğunu fark ederek testereyi durdurdu.

Kovukta 4 sincap yavrusu gören Acar, onları, daha önce de hayvanların bakımını üstlenen ve ilçede "Kuşçu Mahmut" olarak bilinen Mahmut Çoban'a götürdü.

Çoban, bitkin haldeki 4 sincap yavrusunu biberonla beslemeye başladı.

İş yerinde yavrulara yuva için ağaç kovuğu koyan Çoban ile sincaplar arasındaki bağ ise çevredeki esnafın ilgi odağı oldu.

Mahmut Çoban, 4 sincap yavrusunun kendisine getirildiğinde aç ve susuz, çok küçük oldukları için de bakıma muhtaç olduğunu söyledi.

Anne ve babasından ayrı düşen sincapları ilk gördüğünde duygulandığını dile getiren Çoban, minik hayvanlara şefkatle yaklaştığını dile getirdi.

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Tüm vatandaşlardan doğaya ve canlılara sahip çıkmasını isteyen Çoban, şöyle konuştu:

"Bu yavru sincaplara bakmak bana çok büyük mutluluk veriyor. Bu güne kadar çok sayıda sincap büyüterek doğaya bıraktım, bunlar daha çok küçük ve uzun bir süre benle olacaklar. Benim tek amacım sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanların bakımını ücretsiz ve gönüllü olarak yapmak. Tabii ki tüm hayvanları önce veteriner kontrolünden geçiriyoruz, hasta olanlara tedavi uyguladıktan sonra beslemelerini yapıyorum. Bir canlıyı kurtarmak dünyanın en güzel duygusu. Bu yavruları da büyüdüğünde doğaya bırakacağım."

Sincaplar esnafın maskotu oldu

Bu arada Minik sincaplar, bir anda çevredeki esnafın da maskotu oldu.

Market sahibi Necmettin Kızıl, sincapların bazen iş yerine geldiğini, onlara beslenmeleri için gıda verdiğini ve minik hayvanlara çok alıştığını belirtti.

Esnaflardan Orhan Doğan ise sincapları görmek için Çoban'ın iş yerine gittiğini ve onları sevdiğini dile getirdi.

Musa Saray da sabah iş yerini açtıktan sonra ilk yaptıkları şeyin sincapları görmek olduğunu, onların bakımına bazen yardım ettiklerini, sincapların mahalleye renk kattığını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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