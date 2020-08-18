  • BIST 1.086
  • Altın 473,019
  • Dolar 7,3675
  • Euro 8,7447
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı, mahalle karantinaya alındı

TRABZON'un Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi'nde oturan F.K., büyükbaş hayvanını kesip, etini de komşularına dağıtması ve bölgede şarbon şüphesiyle çok sayıda kişinin Acil Servis'e başvurması üzerine inceleme başlatıldı.
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı, mahalle karantinaya alındı

İlçeye bağlı, Yemişli Mahallesi'nde F.K., dün büyükbaş hayvanını kesti ve etini de mahalle sakinlerine dağıttı. Dağıtılan etten yiyen yaklaşık 5 kişi, akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma şikayetiyle, İlçe Devlet Hastanesi Acil Servis'ine başvurdu. Rahatsızlanan kişiler, acildeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, İlçe Sağlık ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde; kesilen hayvandan numune alınarak test yapıldı. Yapılan analizler sonucu, hayvanın şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı tespit edildi.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Tespitler üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Sağlık İlçe Müdürlüğü’ne bağlı uzman ekipler harekete geçerek, mahalleyi karantina altına alarak mevcut çalışmalarını genişletti. Bölgede bir dizi tedbirler alan ekipler, ilk etapta yürüttükleri dezenfeksiyon işlemleri sonrası mevcut henüz tüketilmeyen etleri ve yemleri de imha etti. Karantinaya alınan mahalledeki, küçük ve büyükbaşlar ise koruyucu aşıyla aşılandı.

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri de mahallede tüm tedbirlerin alınmış olup, gerekli çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri yandı17 Ağustos 2020 Pazartesi 23:52
  • Doğubayazıt Belediye Başkanı Acar, koronavirüse yakalandı17 Ağustos 2020 Pazartesi 23:45
  • Düğüne katılan 11 kişide koronavirüs çıktı, mahalle karantinaya alındı17 Ağustos 2020 Pazartesi 23:44
  • Türkiye'nin güneş enerjisi üretim üssü açılıyor17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:48
  • Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 231 bin 971'e çıktı17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:05
  • Bakan Koca'dan koronavirüs uyarısı17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:03
  • Ankara'da korona kısıtlaması: Resmen açıklandı... 65 yaş üstü, Düğün vs...17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:56
  • Kütahya'da, maska takmayan 100 kişiye 90 bin TL ceza17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:16
  • İzmir'de, makilik alanda yangın17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:16
  • Hisarcık'ta 6 ev ile 1 apartman karantinaya alındı17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti