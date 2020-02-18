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Kesintisiz enerji için karlı tepelere tırmanıp arızaları gideriyorlar

Van'da elektrik arıza ekipleri, bölgenin zorlu kış şartlarında, kar kalınlığının bir metreyi aştığı tepelere tırmanarak ev ve iş yerlerine kesintisiz elektrik sağlamak için çaba gösteriyor.
Kesintisiz enerji için karlı tepelere tırmanıp arızaları gideriyorlar

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'ye hizmet veren Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (VEDAŞ) arıza ekipleri, kar ve tipi nedeniyle, kent merkezi ve kırsal alanlardaki elektrik arızalarını gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için kar ve tipiye aldırış etmeden araçlarla ulaşımın sağlanamadığı bölgelere ulaşmak için saatlerce yürüyen ekipler, karlı tepelere tırmanarak arızalara müdahale ediyor.

Zorlu şartlara rağmen elektrik direklerinin devrilmesi ve ileti hatlarının kopmasına bağlı elektrik kesintilerini gidermeye çalışan ekipler, zarar gören hatları onarıp, direklerdeki buzları kırarak vatandaşlara kesintisiz enerji verilmesi için emek veriyor.

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"Tüm zorluklara rağmen görev başındayız"
VEDAŞ Ekip Şefi Erdinç Aker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıza ekiplerinin yoğun kar ve olumsuz hava şartlarına rağmen özveriyle çalıştığını aktardı.

Vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden gelen tüm fedakarlığı gösterdiklerini belirten Aker, şöyle konuştu:

"Kış şartlarının çetin geçtiği bölgemizde tüketicilerimize kesintisiz enerji sağlamak için tüm zorluklara karşı görev başındayız. İran sınırındayız. Aralıksız yağan kar nedeniyle kırsal bölgelerimizde zaman zaman arızalar yaşanıyor. Tüm zorluklara rağmen enerji arzında aksama yaşanmaması için çaba gösteriyoruz."

Ekiplerin dağ, taş ve bayır demeden enerji nakil hatlarının geçtiği her noktada kopan iletkenleri, yıkılan direklerini ve çatlayan izolatörleri zorlu kış koşullarında tamir etmeye çalıştığını vurgulayan Aker, ekiplerin gösterdiği fedakarlığı vatandaşların da takdirle karşıladığını kaydetti.

Gece gündüz demeden arızalara müdahale ettiklerine değinen Aker, "Hatların tamamı kırsal bölgelerden geçiyor. Ekiplerimiz, araçla gidilemeyen güzergahlara yürüyerek ulaşıp arızalara müdahale ediyor. Çığ tehlikesi ve yaban hayvanlarıyla karşılaşan arkadaşlarımız, bu zorluklara rağmen vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor." diye konuştu.

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