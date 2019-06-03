Keskin ve Yusufeli'nde AK Parti kazandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım, Millet İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'a karşı 261 oy farkla kazandı.

Keskin'de, Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart'ta yapılan seçimi kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle iptal etmesi ardından, 4 farklı noktada kurulan 23 sandıkta seçmenler, yeniden sandık başına gitti. 6 bin 936 seçmenden, 5 bin 400'ü oyunu kullandı. Saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanması ile birlikte sandıklar açıldı. Sayım sonunda AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426, İYİ Partili Necati Alsancak 2 bin 165, MHP adayı Mustafa Alpsilsüpüroğlu 679 oy aldı. Saadet Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi adaylarına hiç oy çıkmadı, 130 oy da geçersiz sayıldı.



31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak 1806, AK Parti adayı Yıldırım ise 1800 oy almış, seçim, kısıtlı seçmenler oy kullandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.



AK PARTİ'DE BÜYÜK SEVİNÇ



Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 261 oy farkla kazanan AK Parti'de büyük sevinç yaşandı. Partililer, Keskin Cumhuriyet Meydanı'nda sevinç gösterilerinde bulunarak, sonucu kutladı. Burada konuşan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, sonucun hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yenilenme Keskin için bir fırsat oldu, doğalgazla, içme suyuyla, millet bahçesiyle ilgili Keskin'in alt yapısı ile ciddi fırsatlar oldu. Keskin halkı gereken desteği verdi, hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın" dedi.



AK Parti Keskin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım ise, "Süreç benim açımdan biraz uzun oldu, ben biraz yoruldum; ancak neticesi hayırlı oldu. Hem şahsım açısından hem Keskin açısından iyi oldu, bu sonucun İstanbul’a da katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah İstanbul’un neticesi de Keskin gibi güzel olacaktır" diye konuştu.



AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen de "2 Haziran'da Keskin'de seçimleri kazandık, 23 Haziran'da İstanbul'da da seçimleri kazanacağız. Bu başarı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısıdır, AK Parti'nin başarısıdır" dedi. Haluk KARAASLAN- Hasan AKYILDIZ- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

YUSUFELİ'NDE SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SONUCA GÖRE AK PARTİ ADAYI KAZANDI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) yenilenen belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Adayı Eyüp Aytekin kazandı. Seçimlerde, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 2 bin 428 oy alırken, en yakın rakibi CHP Adayı Barış Demirci de 2 bin 63 oyda kaldı.



EYÜP AYTEKİN KİMDİR ?



15 Mart 1964 tarihinde Artvin ili Yusufeli ilçesi Çıralı Köyü’nde doğdu. İlkokulu Çıralı Köyü'nde okudu. Ortaokul ve liseyi 1982 yılında Trabzon İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Aytekin, 1982 yılında girdiği 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1987 yılında bitirdi. Öğretmenliğe Antalya Elmalı İmam Hatip Lisesi'nde başlayan Aytekin, 1991 yılında Yusufeli İmam Hatip Lisesi'ne atandı. Uzun yıllar ilçedeki okullarda eğitim ve idarecilik görevlerini sürdüren Aytekin, 2008 tarihinde görevinden ayrılarak AK Parti’den aday gösterildiği 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yusufeli Belediye Başkanlığı'na seçildi. Aytekin, evli ve 3 çocuk babası.

SEÇİM SONUÇLARINA KUTLAMA



Artvin'in Yusufeli ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) yenilenen belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Adayı Eyüp Aytekin'in kazanmasının ardından partililer kutlama yaptı. 2 bin 428 oy alarak başkanlığa seçilen Aytekin'i havaya fırlatan partililer büyük coşku yaşadı.



BALTA: EMANET YERİNDE KALDI



İlçede bulunarak seçimleri takip eden AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, ilçenin son derece kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, "Yusufeli son derece kritik bir dönemde, yerleşim yerinin değişeceği bir dönemde böyle bir seçime girdi. Seçimlerimiz yenilendi. Biz 10 yıl boyunca Yusufeli’ne çok güzel hizmetler yaptık ve Eyüp Aytekin tekrar kazandı. Hak yerini buldu, emanet yerinde kaldı. 31 Mart’taki sonuçlar, AK Parti’ye 'bir şakaydı' diyorum ama sanıyorum CHP’liler bunu gerçek zannetti. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi de yine milletin hakemlik yapacağı bir seçim olacaktır. İstanbul halkının da kendi geleceği için doğru karar vereceğinden hiçbir şüphem yoktur. Binali Yıldırım kendi alanında çağ açmış bir bakanımızdır, başbakanımızdır. İstanbul’a kazandıracağı çok şey var” dedi.



'DEMOKRASİNİN KAYBEDENİ OLMAZ'



Eyüp Aytekin de, kısa sürede çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini kaydederek, "Demokrasinin kaybedeni olmaz. İlçe olarak çok uzun bir seçim dönemi geçirdik. Vatandaşlarımız ilçelerinin geleceğine sahip çıktı. Cumhur İttifakı ile birlikte bu sürece girmemiz bize bir sinerji katmış oldu. Yeniden bismillah diyerek çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



'İSTANBUL'UN PROVASI OLDU'



MHP İlçe Başkanı Serdar Kılınç, ise "Yapılan seçimler de İstanbul’un provası oldu. Destek için İstanbul’a gideceğiz. İstanbul’u kazanmamız gerektiğine inanıyoruz" diyerek sonuçların ilçeye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

KESMETEPE BELDESİNDE DSP ADAYI KAZANDI

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratik Sol Parti'nin adayı Ali Yılmaz, başkan seçildi. DSP adayı Ali Yılmaz'ın 370 oy aldığı seçimde, daha önce eşit oy alan CHP adayı Hasan Koca'ya ise 325 oy çıktı.



Resmi olmayan sonuçlara göre 1115 seçmenin sandığa gittiği ve 32 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde DSP adayı Ali Yılmaz 370 oy alarak beldenin yeni başkanı oldu.