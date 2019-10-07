Kesmeye kıyamadığı ağacın etrafına bakkalını inşa etti

Bilecik'te yaşayan Halis Bıçak, 4 yıl önce köy meydanında kesmeye kıyamadığı için ağacın etrafına inşa ettiği bakkaldan geçimini sağlıyor.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de yaşayan Halis Bıçak, bakkalını kesmeye kıyamadığı ağacın etrafına inşa etti.

Harmanköy'de doğan ve ilkokulu bitirdikten sonra küçük yaşta esnaflığa adım atan Bıçak, 4 yıl önce köy meydanında bakkal işletmeye karar verdi.

Aynı zamanda köy kahvehanesini işleten Bıçak, meydanda kendisine tahsis edilen alanda bir ardıcın bulunması nedeniyle ağaca zarar vermemek amacıyla farklı bir yöntem uyguladı.

Bakkalı ağacın çevresine inşa eden Bıçak, her gün üç kez özenle suladığı ve gözü gibi baktığı ardıcın etrafında ticaretine devam ediyor.

Köy bakkalı, çevre köylerden ve şehir dışından gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.

"Merak edip gelen çok oluyor"

Çevresinde iyilikseverliğiyle bilinen Halis Bıçak, ilkokuldan sonra başladığı ticaret hayatında 50 yılı aştığını söyledi.

Köyde bakkal bulunmaması nedeniyle 4 yıl önce bu işe giriştiğini anlatan Bıçak, ''50 yıllık bir ağaç. Bakkal yaparken ağaç yerinde dursun, zarar görmesin diye etrafını tuğlayla ördük. Gelenler şaşırıyor ve kesmediğime memnun oluyor. Merak edip gelen çok oluyor. Böyle daha güzel bir görüntü oluştu.'' diye konuştu.