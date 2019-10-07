  • BIST 103.021
  • Altın 277,414
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,2917
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 14 °C
»

Kesmeye kıyamadığı ağacın etrafına bakkalını inşa etti

Bilecik'te yaşayan Halis Bıçak, 4 yıl önce köy meydanında kesmeye kıyamadığı için ağacın etrafına inşa ettiği bakkaldan geçimini sağlıyor.
Kesmeye kıyamadığı ağacın etrafına bakkalını inşa etti

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de yaşayan Halis Bıçak, bakkalını kesmeye kıyamadığı ağacın etrafına inşa etti.

Harmanköy'de doğan ve ilkokulu bitirdikten sonra küçük yaşta esnaflığa adım atan Bıçak, 4 yıl önce köy meydanında bakkal işletmeye karar verdi.

Aynı zamanda köy kahvehanesini işleten Bıçak, meydanda kendisine tahsis edilen alanda bir ardıcın bulunması nedeniyle ağaca zarar vermemek amacıyla farklı bir yöntem uyguladı.

Bakkalı ağacın çevresine inşa eden Bıçak, her gün üç kez özenle suladığı ve gözü gibi baktığı ardıcın etrafında ticaretine devam ediyor.

Köy bakkalı, çevre köylerden ve şehir dışından gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.

"Merak edip gelen çok oluyor"

Çevresinde iyilikseverliğiyle bilinen Halis Bıçak, ilkokuldan sonra başladığı ticaret hayatında 50 yılı aştığını söyledi.

Köyde bakkal bulunmaması nedeniyle 4 yıl önce bu işe giriştiğini anlatan Bıçak, ''50 yıllık bir ağaç. Bakkal yaparken ağaç yerinde dursun, zarar görmesin diye etrafını tuğlayla ördük. Gelenler şaşırıyor ve kesmediğime memnun oluyor. Merak edip gelen çok oluyor. Böyle daha güzel bir görüntü oluştu.'' diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marangozun örnek tavşan sevgisi07 Ekim 2019 Pazartesi 10:11
  • Kesmeye kıyamadığı ağacın etrafına bakkalını inşa etti07 Ekim 2019 Pazartesi 10:07
  • 'Balık stokları tükeniyor' uyarısı07 Ekim 2019 Pazartesi 10:06
  • Göçerlerin 'eve dönüş' yolculuğu07 Ekim 2019 Pazartesi 10:04
  • 'Kadın bakanlığı' gelebilir07 Ekim 2019 Pazartesi 09:28
  • Oğlunun borcu için kefil olan anne tutuklandı07 Ekim 2019 Pazartesi 09:24
  • “Kur'an Okuyan Kız"07 Ekim 2019 Pazartesi 00:05
  • İz bırakanlar 307 Ekim 2019 Pazartesi 00:04
  • Realist Osmanlı aydını: Katip Çelebi06 Ekim 2019 Pazar 20:30
  • 'Tarifi tutturulamayan' ekmeğin ünü ilçe sınırlarını aştı06 Ekim 2019 Pazar 19:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti