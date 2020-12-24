  • BIST 1.416
  • Altın 461,913
  • Dolar 7,6439
  • Euro 9,3273
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -2 °C
»

Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada 1 Pakistan askeri öldü

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada bir Pakistan askeri öldü.
Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada 1 Pakistan askeri öldü

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hindistan birliklerinin Satwar bölgesinde ateşkes ihlalinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan ordusunun ateşkes ihlaline anında cevap verdiği ve Hint birliklerine çok sayıda kayıp verdirdiği öne sürüldü. Çatışmada bir Pakistan askerinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sınır bölgesindeki çatışmalar
İki ülke arasındaki sınır bölgesinde sık sık çatışmalar yaşanıyor.

9 Aralık’ta Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir Kontrol Hattı’nda çıkan çatışmada 2 Hint ve 2 Pakistan askeri ölmüştü.

Pakistan ve Hindistan, iki ülke arasında 2003'te varılan ateşkes anlaşmasının Keşmir'de sebepsiz yere ihlal edilmesi nedeniyle birbirlerini suçluyor.

Keşmir sorunu
İngiltere, sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan 1947'de çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda bir tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Sağlanan geçici ateşkes ile Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Noel' mesajı24 Aralık 2020 Perşembe 11:03
  • Etiyopya'da sivillere yönelik katliamla ilgili hükümet yetkilileri gözaltına alındı24 Aralık 2020 Perşembe 10:59
  • Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada 1 Pakistan askeri öldü24 Aralık 2020 Perşembe 10:58
  • İran'dan Trump'ın tehdidine cevap: Dikkatleri ülkendeki feci başarısızlıklardan uzaklaştıramazsın24 Aralık 2020 Perşembe 10:57
  • Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor24 Aralık 2020 Perşembe 10:57
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeş Başbakanı Hasina ile görüştü24 Aralık 2020 Perşembe 10:37
  • Sanal İstihdam Fuarı'nın dördüncüsü başladı24 Aralık 2020 Perşembe 10:37
  • İncirlik Üssü'ne düşen drone incelemeye alındı24 Aralık 2020 Perşembe 10:36
  • İzmir'de refüjdeki ağaca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı24 Aralık 2020 Perşembe 10:35
  • İçişleri Bakanı Soylu: Yıldırım Bestler-17 Operasyonu başladı24 Aralık 2020 Perşembe 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti