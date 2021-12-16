Kestane Balı Kanseri Yok Ediyor

Arı ve arı ürünleri uzmanı Murat Kolçak, son günlerde gündem olan kestane balının, mide rahatsızlıkları başta olmak üzere vücuttaki kanser hücrelerini yok etme özelliğine sahip olduğunu belirtti.

Arı ve arı ürünleri uzmanı Murat Kolçak, 33 farklı çeşitte bal olduğunun bilgisini verdi. Arı ürünlerinin şifa dağıttığını kaydeden Kolçak, “Örneğin, çörek otu balı var. Bu bal akciğer, karaciğer, safra kesesi ve mide rahatsızlıklarını iyileştiriyor. Keçiboynuzu balı ise astım, nefes darlığı, koah ve bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geliyor. Lavanta ve karabaş otu balı ise migren rahatsızlığına iyi gelen eski bir baldır. Kestane balı mide rahatsızlıkları başta olmak üzere vücutta var olan kanser hücrelerini yok etme özelliğine sahiptir. Balın kanseri baskılama özelliği vardır, bilimsel olarak bu kanıtlanmıştır” dedi.

ARI ÜRÜNLERİNİN PEK ÇOK FAYDASI VAR

Murat Kolçak, bal kadar propolis, polen, arı sütü ve arı ekmeği başta olmak üzere pek çok arı ürününün de şifa dağıttığını kaydetti.

Propolisin doğal antibiyotik olduğuna işaret eden Kolçak, “Propolis vücuttaki ilaçların yan etkilerinin atılmasını, toksinlerin temizlenmesini, vücutta iltihap varsa düzenli kullanımda bunların vücuttan atılmasını sağlar. Propolisin iltihap kurutucu bir özelliği vardır. Mantar hastalığına da propolis iyi gelir. Mantarlı bölgeye düzenli olarak propolis damlattığınızda mantarın iyileştiğine şahit olursunuz” şeklinde konuştu.

DİŞLERE BİLE İYİ GELİYOR

Propolisin diş ve diş eti problemlerine de iyi geldiğini aktaran Kolçak şöyle devam etti: “Kullandığınız diş macununa bir damla propolis damlatın ve dişleriniz fırçalayın, 30 günün sonunda değişimi göreceksiniz. Ağızda oluşan plakların da temizlendiğine şahit olacaksınız.”

POLEN BAĞIŞIKLIĞA İYİ GELİYOR

Polenin şeker hastalığına iyi geldiğini belirten Kolçak, “Arı ürünü olan polende 22 çeşit amino asit vardır. A, B,C, D ve E vitaminlerinin tamamı polende mevcuttur. Şeker hastası olan insanların 3 gram ile 15 günlük bir kür uygulamaları durumunda şekerin dengede tutulduğuna şahit olacaklardır. Polen çocukların zeka, kas ve kemik gelişiminde çok etkilidir. Polen bağışıklığı da güçlendirmektedir” diye konuştu.

ARI SÜTÜ ALZHEİMER VE PARKİNSONA İYİ GELİYOR

Arı sütüyle ilgili bilgi veren Kolçak, “Beyinde bir problem varsa hücreleri yenileyerek tedavi eder. Akciğer ve karaciğerdeki problemleri tedavi eder.

Cildinize uyguladığınız zaman bütün ölmüş derilerin atılmasını sağlar ve cildinizi temizler. Direkt değil normal bir kremle karıştırılarak cilde uygulanabilir. Bilim insanları arı sütü için ‘gençlik iksiri’ diyor. Hücre yenilediğinden dolayı cildi gençleştiriyor. Düzenli kullanıldığında insanlar etkisini görür. Arı sütünün alzheimer ve parkinson hastalıklarını da önleme özelliği vardır” dedi.

ARI EKMEĞİ ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAR

Arı ekmeğinin faydalarıyla ilgili bilgi veren Kolçak şunları söyledi: “Arı ekmeği, polenin fermente olmuşudur. Arı ekmeği, polenden 4-5 kat daha etkilidir. Bu arı ürünü çok özeldir ve tam bir probiyotiktir. Bağırsak problemlerini çözer. Bağırsaktaki iltihaba ve kolite karşı oldukça etkilidir.

Günde 10’dan fazla arı ekmeği tüketmeniz halinde enerji ihtiyacınız karşılanır.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA