  • BIST 2.278,55
  • Altın 898.05354
  • Dolar 15.6612
  • Euro 17.7371
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Kestane Balı Kanseri Yok Ediyor

Arı ve arı ürünleri uzmanı Murat Kolçak, son günlerde gündem olan kestane balının, mide rahatsızlıkları başta olmak üzere vücuttaki kanser hücrelerini yok etme özelliğine sahip olduğunu belirtti. 
Kestane Balı Kanseri Yok Ediyor

Arı ve arı ürünleri uzmanı Murat Kolçak, 33 farklı çeşitte bal olduğunun bilgisini verdi. Arı ürünlerinin şifa dağıttığını kaydeden Kolçak, “Örneğin, çörek otu balı var. Bu bal akciğer, karaciğer, safra kesesi ve mide rahatsızlıklarını iyileştiriyor. Keçiboynuzu balı ise astım, nefes darlığı, koah ve bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geliyor. Lavanta ve karabaş otu balı ise migren rahatsızlığına iyi gelen eski bir baldır. Kestane balı mide rahatsızlıkları başta olmak üzere vücutta var olan kanser hücrelerini yok etme özelliğine sahiptir. Balın kanseri baskılama özelliği vardır, bilimsel olarak bu kanıtlanmıştır” dedi. 

ARI ÜRÜNLERİNİN PEK ÇOK FAYDASI VAR

Murat Kolçak, bal kadar propolis, polen, arı sütü ve arı ekmeği başta olmak üzere pek çok arı ürününün de şifa dağıttığını kaydetti.

36cf557a-0c18-498d-a9e5-7aa97c249486.jpg

Propolisin doğal antibiyotik olduğuna işaret eden Kolçak, “Propolis vücuttaki ilaçların yan etkilerinin atılmasını, toksinlerin temizlenmesini, vücutta iltihap varsa düzenli kullanımda bunların vücuttan atılmasını sağlar. Propolisin iltihap kurutucu bir özelliği vardır. Mantar hastalığına da propolis iyi gelir. Mantarlı bölgeye düzenli olarak propolis damlattığınızda mantarın iyileştiğine şahit olursunuz” şeklinde konuştu.

DİŞLERE BİLE İYİ GELİYOR

Propolisin diş ve diş eti problemlerine de iyi geldiğini aktaran Kolçak şöyle devam etti: “Kullandığınız diş macununa bir damla propolis damlatın ve dişleriniz fırçalayın, 30 günün sonunda değişimi göreceksiniz. Ağızda oluşan plakların da temizlendiğine şahit olacaksınız.”

POLEN BAĞIŞIKLIĞA İYİ GELİYOR

Polenin şeker hastalığına iyi geldiğini belirten Kolçak, “Arı ürünü olan polende 22 çeşit amino asit vardır. A, B,C, D ve E vitaminlerinin tamamı polende mevcuttur. Şeker hastası olan insanların 3 gram ile 15 günlük bir kür uygulamaları durumunda şekerin dengede tutulduğuna şahit olacaklardır. Polen çocukların zeka, kas ve kemik gelişiminde çok etkilidir. Polen bağışıklığı da güçlendirmektedir” diye konuştu.

ARI SÜTÜ ALZHEİMER VE PARKİNSONA İYİ GELİYOR

Arı sütüyle ilgili bilgi veren Kolçak, “Beyinde bir problem varsa hücreleri yenileyerek tedavi eder. Akciğer ve karaciğerdeki problemleri tedavi eder.

f55878fb-c6be-4a09-acd3-a91e8b7c5fa8.jpg

Cildinize uyguladığınız zaman bütün ölmüş derilerin atılmasını sağlar ve cildinizi temizler. Direkt değil normal bir kremle karıştırılarak cilde uygulanabilir. Bilim insanları arı sütü için ‘gençlik iksiri’ diyor. Hücre yenilediğinden dolayı cildi gençleştiriyor. Düzenli kullanıldığında insanlar etkisini görür. Arı sütünün alzheimer ve parkinson hastalıklarını da önleme özelliği vardır” dedi.

ARI EKMEĞİ ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAR

Arı ekmeğinin faydalarıyla ilgili bilgi veren Kolçak şunları söyledi: “Arı ekmeği, polenin fermente olmuşudur. Arı ekmeği, polenden 4-5 kat daha etkilidir. Bu arı ürünü çok özeldir ve tam bir probiyotiktir. Bağırsak problemlerini çözer. Bağırsaktaki iltihaba ve kolite karşı oldukça etkilidir. 
Günde 10’dan fazla arı ekmeği tüketmeniz halinde enerji ihtiyacınız karşılanır.” 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk mutfağı tehlikede16 Aralık 2021 Perşembe 00:14
  • Mamak’tan Tek Binişlik Ulaşım Talebi 16 Aralık 2021 Perşembe 00:13
  • Başkanlar Çok Dertli16 Aralık 2021 Perşembe 00:12
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 16 Aralık 2021 - ASKİ15 Aralık 2021 Çarşamba 11:26
  • Mamak’ta yaşayan Irak Türkmeni aile yetkililerden yardım bekliyor15 Aralık 2021 Çarşamba 00:13
  • Eras Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Aslan, yüz yüze eğitimin olmazsa olmaz olduğunu söyledi15 Aralık 2021 Çarşamba 00:12
  • Başkent’te hava sıcaklıkları eksiyi gördü14 Aralık 2021 Salı 00:07
  • Şampiyona KIR-DER’den Plaket14 Aralık 2021 Salı 00:06
  • Beypazarı’nda kayaların zarar vermesi sonucunda boşaltılan ev sahiplerinin bekleyişi sürüyor14 Aralık 2021 Salı 00:05
  • Yapracık TOKİ’de görevli 4 kapıcı sendikalı oldukları için işten atıldılar13 Aralık 2021 Pazartesi 00:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti