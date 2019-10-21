  • BIST 97.324
  • Altın 279,350
  • Dolar 5,8459
  • Euro 6,5153
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Kestane hasadında en 'riskli' görev sırıkçıların

Türkiye'de 27 bin tonla en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın'da, hasatta en riskli görevi sırıkçılar alıyor.
Kestane hasadında en 'riskli' görev sırıkçıların

Aydın'da kestane hasadının başlamasıyla birlikte yaklaşık 15 metrelik ağaçlara çıkan "sırıkçı" adı verilen erkek tarım işçileri, dallar üzerinde adeta cambaz gibi hareket edip kestaneleri yere düşürüyor.

Aydın'da 73 bin 433 dekar alanda yılda ortalama 27 bin ton kestane üretimi yapılıyor. Aydın, Türkiye'de üretilen 63 bin 580 ton kestanenin yüzde 41,28'ini karşılıyor. Hasat vaktinin gelmesiyle, üreticiler yaylara çıkıp ürünü toplamaya başladı.

İncir ve zeytin gibi şehrin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kestanenin hasadı diğer ürünlere göre daha zorlu geçiyor.

Hasat süresince çalışan kadınlar 150, ağaç tepesinde kestane düşüren erkekler ise 400 lira yevmiye alıyor.

"Ağaç dallarında adeta cambaz dikkatiyle hareket ediyorlar"

Ağaçların 10-15 metreyi bulan yüksekliklerinden dolayı toplanması zor olan kestane için, "sırıkçı" adı verilen erkekler, ellerine aldıkları 3-4 metre uzunluğundaki sırıklarla ağaca çıkıyor. Ağaç dallarında adeta cambaz dikkatiyle hareket eden sırıkçılar, çırptıkları dışı dikenli kestaneyi yere düşürüyor.

Kestanelerin ağaçtan tamamen düşürülmesinin arından görevi kadınlar devralıyor. Kestane dikenli olduğu için eldiven giyen kadınlar, yerden tek tek topladıkları ürünü yanlarında taşıdıkları çuvala dolduruyor. Yaklaşık 50 kilogramlık çuvallara doldurulan kestaneler kuyulara boşaltıyor.

Ardından kuyulara su doldurularak kestaneler dikenlerinin çürümesi için yaklaşık 1 ay bekletiyor. Bu sürenin sonunda kuyulardan çıkartılan kestaneler, makineye ayıklanıp satışa hazır hale getiriliyor.

"Ekmek davası"

Önemli üretim merkezlerinden Efeler ilçesinde yaklaşık bin 300 rakımdaki Eğrikavak Yaylası'nda sırıkçılık yapan Davut Bayrak ölümü göze alarak ağaç tepesine çıktıklarını, köyden çok fazla kişinin ağaçtan düşerek sakat kaldığını, ayağını kıranların ise işi bıraktığını söyledi.

Ağaca çıkabilen kişi sayısının bin 800 nüfuslu köyde yaklaşık 100 kişi olduğuna dikkati çeken Bayrak, "Küçüklükten beri bu işi yaptığımız gibi cambazlar gibi çalışıyoruz. Riskli ama ekmek davası. Ağacın tepesinde sırıkçı değil cambazız. Her işin bir zorluğu olduğu gibi bizim işimizin de zorluğu bu." diye konuştu.

Yaklaşık 40 yıldır kestane ağaçlarının tepesinde ekmeğini kazanan İsmail Ceylan da "Sezon başladığında o ağaç senin bu ağaç benim koşturuyoruz. Kestanenin sırıkla düşürülmesi gerçekten çok zor. Bazen öyle dallar geliyor ki oradan kestaneyi düşürmek imkansız deniyor ama yine bir şekilde düşürüyoruz. Ölen, yaralanan da çok oluyor." ifadelerini kullandı.

Köyde 5 yıl önce ağaçtan düşüp ayağını kırdıktan sonra işi bırakan Mehmet Bulut ise ağacın tepesinde çalışmanın herkesin yapabileceği bir iş olmadığını dile getirdi. 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tel Abyad şehidi Tokat'ta toprağa verildi21 Ekim 2019 Pazartesi 14:38
  • ABD’de Danua cinsi köpek yeşil yavru doğurdu21 Ekim 2019 Pazartesi 14:35
  • Düzce yaylaları sonbahar manzarasıyla büyülüyor21 Ekim 2019 Pazartesi 12:24
  • Boşandıktan sonra bunu yaptı... Gören şaşkına döndü!21 Ekim 2019 Pazartesi 11:54
  • Genç usta 'ata mirası' kılıç sanatını yaşatıyor21 Ekim 2019 Pazartesi 11:16
  • Down sendromlu Rabia'nın 'gelinlik' hayali gerçek oldu21 Ekim 2019 Pazartesi 11:15
  • 21 Ekim 12.30 HADİ ipucu: ‘’Hemşerim Memleket Nire" şarkısında "Bu dünya benim memleket" diyen sanatçı kimdir?21 Ekim 2019 Pazartesi 10:45
  • Uzaklaştırma cezası alan kayınpeder gelininin evini yaktı21 Ekim 2019 Pazartesi 09:44
  • Sefa'nın intiharında 'Mavi Balina' şüphesi21 Ekim 2019 Pazartesi 09:07
  • Oyalama Taktiğine Dikkat21 Ekim 2019 Pazartesi 00:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti