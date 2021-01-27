  • BIST 1.538
  • Altın 437,911
  • Dolar 7,3570
  • Euro 8,9435
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 6 °C
»

Ketençimen Kayak Merkezinin ilk etabının yüzde 95'i tamamlandı

Niğde Valisi Şimşek, yapımı devam eden ve ilk etabının yüzde 95'lik kısmı tamamlanan Ketençimen Kayak Merkezine ilişkin, "Birinci etapta sosyal tesis, bungalov evler, kamelyalar ve yürüyen bant yer alıyor." dedi.
Ketençimen Kayak Merkezinin ilk etabının yüzde 95'i tamamlandı

Niğde Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Ketençimen Kayak Merkezinin ilk etabının yüzde 95'lik kısmı tamamlandı.

                    
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresince geçen yıl temmuz ayında Ketençimen yaylasında yapımına başlanan kayak merkezi ve sosyal tesis inşaatında inceleme yaptı.

Burada, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol ve yetkililerden bilgi alan Şimşek, gazetecilere, tesisin hizmete alınmasıyla bölgenin kış ve kayak sporu açısından önemli bir merkez haline geleceğini söyledi.

Kayak merkezinin yaklaşık 70 bin metrekare alanda 2 etap halinde yapıldığını dile getiren Şimşek, "Birinci etapta sosyal tesis, bungalov evler, kamelyalar ve yürüyen bant yer alıyor. Bu etap yüzde 95 oranında tamamlandı." diye konuştu.

Kayak merkezini, salgın sürecinde alınacak kararlar doğrultusunda hizmete açmayı planladıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Tesisin 2'nci etabını da önümüzdeki yıllarda yapmayı düşünüyoruz. En önemlisi burada bir otel planlıyoruz. Bu anlamda da yatırımcılarımızı buraya davet ediyorum. Teleferik ve telesiyej de bu etap çalışmalarının içinde yer alıyor. Tesis, tam kapasite hizmete girdiğinde çevre illere de hizmet verecek. Ülke çapında adından söz ettirecek merkezlerden biri burada olacak. Merkezde aynı zamanda milli kayakçılar da yetiştirmeyi hedefliyoruz. Göreve ilk başladığım zaman kentte kayak sporuyla ilgilenen sporcular ziyarete geldiğinde 'Nerede antrenman yapıyorsunuz?' diye sordum. Onlar da 'asfalt üzerinde antrenman yapıyoruz' dediler. Kentte kayak tesisinin olmamasını bir eksiklik olarak gördüm."

Kentte kayak sporunu geliştirmek istediklerini ifade eden Vali Şimşek, "Arkadaşlara bu konuda hemen bir çalışma yapmaları talimatını verdim. Bu bölgeyi tespit ettik. Bölgede öncelikle fizibilite, tahsis ve imar çalışmaları yapıldı ve 6 ay önce birinci etabın yapımına başladık." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eber Gölü kıyısındaki kamışlar iki gündür yanıyor26 Ocak 2021 Salı 21:39
  • 6 gündür haber alınamıyordu, jandarma ormanda yarı baygın halde buldu26 Ocak 2021 Salı 21:38
  • Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı26 Ocak 2021 Salı 20:41
  • Hendek ve Akyazı'da duyulan patlama sesi endişe yarattı26 Ocak 2021 Salı 20:40
  • Kayseri’de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı26 Ocak 2021 Salı 20:40
  • İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu26 Ocak 2021 Salı 19:43
  • Büyük Menderes Nehri’nde kirlilik oranı 4'üncü seviyeye ulaştı26 Ocak 2021 Salı 19:42
  • Rüzgar pencere uçurdu26 Ocak 2021 Salı 18:17
  • Bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim eden temizlik işçisine 1 maaş ikramiye26 Ocak 2021 Salı 18:12
  • Silivri'de TIR ile otomobil çarpıştı26 Ocak 2021 Salı 18:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti