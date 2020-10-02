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Keyfi olarak cam kırdılar

Akyurt’ta gençler bir otobüs durağının camına taş atarak kırma iddiasına girdi. Taş atarak camı kırdıkları anların bir de bu videosunu çekip marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştı.
Keyfi olarak cam kırdılar

Akyurt’ta bir otobüs durağının camlarını keyfi olarak taşlayarak kıran gençlerin görüntüsü ‘pes’ dedirtti. Vandallık yapan gençler kendi çektikleri görüntüleri bir de sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde gençlerin iddialaşarak otobüs durağının camlarına taş attıkları ve kırma yarışına girdikleri görülüyor. 

BİRBİRLERİYLE DALGA GEÇTİLER
Gençlerin birbirleriyle iddialaşma konuşmaları dikkat çekerken aralarında iyi kıramadıkları gerekçesiyle dalga geçtiği de duyuluyor. Gençlerin yaptıklarının hata olduğunu bilerek yoldan geçen arabaları da izlediği videoda açıkça görülüyor. Diğer sosyal medya hesaplarından da paylaşılan görüntülere Başkentliler sosyal medyadan tepki gösterdi. 

TESPİT EDİLSİN İŞLEM YAPILSIN
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Ankara Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi hesaplarını etiketledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerde yüzleri de görünen durağa zarar veren gençlerin bulunarak haklarında kamu malına zarar vermekten cezai işlem uygulanmasını istedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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