Kibar Holding ve şirketlerinden çevre esnafa destek

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kibar, "Yönetim ofisimizde ve bağlı şirketlerimizde çevre esnafın da istifade etmesi için her gün başkasından olacak şekilde sipariş veriyoruz." dedi.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında, AA muhabirine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince iş yaşamının nasıl devam ettiği ve kendisi hakkında merak edilenleri anlattı.

Kibar Holding'in 2020'yi salgının getirdiği daralmaya rağmen başarılı geçirdiğini ifade eden Kibar, "Geçtiğimiz yılın 2. çeyreğinde sektörler pandemiden daha yoğun etkilendi. 3. çeyrekte toparlama sürecine girildi. 4. çeyrekte, Avrupa'nın ve diğer pazarların açılmasıyla tedarik imkanları realize olabildiğince üretim faaliyetlerimizi devam ettirmeye çalıştık." diye konuştu.

Salgın boyunca gerekli tedbirleri alarak sanayi faaliyetlerini devam ettirmeye çalıştıklarını aktaran Kibar, "Pandeminin etkin olduğu dönemlerde hemen hemen bir vardiyayı pandemiyle ilgili sağlık sorunları nedeniyle kaybettik diyebilirim. Ofis çalışanlarımız olabildiğince evden çalıştı." dedi.

Kibar, Holding bünyesinde ofis çalışanları için evden çalışmayı yaygınlaştırdıklarını, bunu olabildiğince kalıcı hale getireceklerini bildirdi.

2021 yılında emtia ve lojistik kaynaklı sıkıntıların tüm sektörleri etkileyebileceğini ifade ederek, "Bu yılın 2020'den daha iyi geçeceğini öngörüyoruz. Sanırım birçok emtia ve malzemelerde de zaman zaman lojistikten kaynaklı sorunlar olabilir. Çünkü birtakım coğrafyalardan diğer coğrafyalara konteyner, kamyon, gemi taşımacılığında biraz sıkıntılar yaşanıyor bu süreçte. Halihazırda da yaşanmakta. Bunlar kaynaklı sorunları da daha yakın takip ederek planlamalarda büyük aksama olmadığı takdirde bu yılın geçen yıldan yüzde 10 daha iyi olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Aynı sistematiğimiz, daha öncesi nasılsa aynen devam ediyor"

Ali Kibar, şirket çalışanlarına ve topluma olan sorumlulukları gereği hadiseleri değerlendirirken kullandığı dile dikkat ettiğini belirterek, "Gerçekleri karamsar anlatmak var, iyimser anlatmak var, bir de gerçeği olduğu gibisine yakın söylemek var. Biz olduğu gibisine yakın söylemeye çalışıyoruz. Hayatın gerçeklerini bilfiil yaşıyoruz yani." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınıyla beraber evden çalışmanın yaygınlaşmasına karşın patronların genelde resmi imzalar nedeniyle ofise gitmeyi sürdürdüğünü aktaran Kibar, şunları kaydetti:

"Ofis çalışanı beyaz yakalı arkadaşlarımızı evlerden çalıştıracak şekilde dönüşümlü modellemeyi yaptık ama belirli birkaç kişi olarak sokağa çıkma yasaklarının olduğu günler hariç her gün işimizin başındayız. Sabah geliyoruz, akşam aynı mesaimiz, aynı sistematiğimiz, daha öncesi nasılsa aynen devam ediyor. Tabii ki maske ve mesafe ile yeni normalin getirdiği düzenlemelere uyum sağlayacak şekilde... Bizlerin çok fazla evde kalması mümkün olmuyor. Çünkü günlük işlemlerin yapılabilmesi için bazı fiili imzalar gerekiyor, hayatın durmaması lazım. Sürekli gün içinde saati, zamanı tam belli olmayan, pat diye icap eden konular olabiliyor. Her ne kadar planlasanız da günün saatlerini göz önüne aldığınızda çok uzak kalamıyorsunuz.

Bir noktada aslında işlerin yapılması, yetkiler konusunda arkadaşlarımıza ne kadar delege etsek de şirketimizin sistematiğine uyum sağlayacak yönetsel gereksinimlere ihtiyaç duyulan noktalarda bazı stratejik konuşmalar icap ediyor. Online toplantılar da fiziki toplantılar kadar verimli olamayabiliyor. O nedenle yönetimden olan arkadaşlarımızın bazı konuları yüz yüze konuşması, anlatması gerekiyor."

"Ofisimin kapısı her zaman açık"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kibar, salgının en yoğun günlerinde anlık olarak vermesi gereken önemli kararlar olduğunu hatırlatarak, "Biz baştan itibaren herhangi bir söylentiye mahal vermemek için iletişimimizi tüm fabrikalarımız ve çalışan arkadaşlarımıza günlük ve haftalık olarak yaptık. İnsanlar ne olup ne olmadığını yönetimden şeffaflıkla görürlerse duyduklarına değil, yönetimin reel olan verilerine itibar etme durumu olur." diye konuştu.

Salgının şahsi iş yaşamında rutinleri değiştirmediğini ifade eden Kibar, "Eskiden ne yapıyorsak aynen onu yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Holding bünyesindeki tesislere ve yönetim ofisine ziyaretçi kabulünü asgariye indirdiklerini bildiren Kibar, "Eskiden ofiste öğle yemeği yerdik, pandemi döneminde hep evden getirdik. Çünkü restoranlar da kapalıydı. Şimdi yönetim ofisimizde ve mümkün olan bağlı şirketlerimizde çevre esnafın da istifade etmesi için olabildiğince dengeli şekilde, her gün başka işletmeden olacak şekilde sipariş veriyoruz. Esnafımıza da destek olsun, hiç olmazsa akmasa da damlasın diye..." şeklinde konuştu.

Tüm çalışma arkadaşlarını ailenin bir parçası olarak gördüğünü, herkesin iletişimini birbiriyle sevgi ve saygı çerçevesinde devam ettirdiğini belirten Kibar, ofisinin kapısının her zaman açık olduğunu, işi ve ihtiyacı olan çalışma arkadaşlarının kendisini herhangi bir saatte ziyaret edebileceğini söyledi.

"Sosyal medyaya kendimi kaptırmıyorum"

Ali Kibar, 38 yıldır bilfiil iş yaşamının içinde olduğunu, zamanının büyük bölümünü iş yerinde geçirdiğini anlattı. Haberleri takip ettiğini belirten Kibar, "Ekonomi haberlerine bakıyorum, saat başı haberleri oluyor... Onları rutin olarak olabildiğince takip etmeye çalışıyoruz. Zaman zaman sosyal medyada haber bombardımanı oluyor. Çok fazla kendimi kaptırmıyorum. Çünkü orada bazıları doğru, bazıları yanlış olabiliyor. Birtakım algı enstrümanları oluyor." dedi.

Akıllı saat kullanmaya gerek görmediğini aktaran Kibar, sağlığına olabildiğince dikkat ettiğini söyledi.

"Rica telefonlarından gocunmuyorum"

Ali Kibar, eş dost telefonlarıyla gelen iş, burs ve hayır ricalarını elinden geldiğince sonuçlandırmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bazen çok geliyor rica telefonları. Olabilecek konular, zaten aktarılacak yerler varsa oralara aktarıyoruz, çözmeye çalışıyorlar. Yapabileceğimiz bir şeyse yardımcı olmaya çalışıyoruz. Olabilecek bir şey değilse ya söylüyoruz ya sessiz kalıyoruz. Ancak genel olarak rica telefonlarından gocunmuyorum. Sadece bizim toplumumuz değil, dünya zor bir süreçten geçiyor. Onun için olabilecek ne varsa herkesin bir tarafından tutmaya çalışması lazım. Bu toplum olmanın sorumluluğu... Kişisel olarak iyi olmanız pek bir anlam ifade etmiyor, toplum olarak iyi olmanız lazım."

"Hatalarınızdan ders alıyorsunuz, aynı hataları bir daha yapmamaya çalışıyorsunuz"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kibar, çalışanların aileleri de dahil edildiğinde 26 bin kişinin geleceğiyle ilgili önemli kararlar vermek zorunda olduğunu, tedarikçiler, hizmet alınan kurumlar dahil edildiğinde çok daha kalabalık bir kesimin hayatına dokunduklarını söyledi.

Kibar, "Bir ekosistemin parçasıyız. Bizim fazla çalışmamız şu anlamda önemli; bizden etkilenen birçok insanın ekmeği sıkıntıya girmesin diye aynı çalışma tempomuzu hala devam ettiriyoruz. Bu şudur; siz işinizi olabildiğince doğru yaparsınız, konjonktür iyi olur, kötü olur, şu gerekçeler, bu gerekçeler, sizin yaptığınız elleçlemenin dışındaki faktörler zaten sizin yönlendirebileceğiniz hususlar değildir. Buradaki sorumluluk, yönetici olarak bizlerin olabildiğince işleri olumlu tarafa götürecek sorumlulukları almasıdır. Yoksa kimse kimsenin sırtına 'bu kadar insanı istihdam et' diye yük koymuyor. Hatalarınızdan ders alıyorsunuz, aynı hataları bir daha yapmamaya çalışıyorsunuz. Hayat da böyle bir şey zaten. Özel hayatınızda da hatalar yapabilirsiniz, iş hayatınızda da... Bir sonraki sefer aynı hataları yapmamaya çalışıyorsunuz." şeklinde konuştu.

"Önceliğimiz toplumla birlikte yaşamak"

Kayserili olduğunu hatırlatan Kibar, ticaretin genlerinde bulunduğunu, "kendisini iş insanı olarak bulduğunu" söyledi.

Kibar, "Futbolu severim, Beşiktaş taraftarıyım ancak çok fanatik olduğumu söyleyemem." dedi. Türk futbolunun son dönemde azalan başarı grafiğini üzüntüyle izlediğini ifade eden Kibar, altyapıdan oyuncu yetiştirmek için daha kararlı bir iradenin oluşması gerektiğini söyledi.

Kurumsal hayır faaliyetlerine ve sosyal sorumluluğa önem verdiklerini dile getiren Kibar, "Toplum sorunlarına karşı her daim duyarlı olduk. Düzenli kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) çalışmalarımız ve projelerimizin yanı sıra yaptığımız önemli destekler de mevcut ancak bunların reklamını yapmayı tercih etmiyoruz. Yalnız şunu söyleyebilirim; sosyal sorumluluk tarafında 2021 bütçemiz 2020'ye göre daha güçlü. Önceliğimiz yaşamak, toplumla birlikte yaşamak... Tek başına yaşadığınızda ne olacak ki?" şeklinde konuştu.