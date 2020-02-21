Kıbrıs’ın Yerli Otomobili Günsel

KKTC'nin yerli otomobili Günsel'in tanıtımı 20 Şubat 2020’de yapıldı

Günsel otomobilinin özellikleri neler? Günsel nerede üretilecek? Günsel otomobilinin tasarımı nasıl? Günsel otomobilinin logosu nasıl? Günsel otomobili kaç tedarikçisi var?

Tasarımında Kıbrıs’ın simgesi Muflon’dan esinlenilen GÜNSEL B9, Muflon gibi zarif ve güçlü hatlara sahip, modern ve özgür bir şekilde tasarlandı.

Günsel otomobilinin özellikleri neler? Günsel otomobilinin tasarımı nasıl?

GÜNSEL otomobili dolu batarya ile 350 km aralıksız yolculuk imkânı sunması bekleniyor. Sınıfındaki araçlara göre %80’in üzerinde tasarruf sağlayacak olan GÜNSEL, performansıyla da dikkat çekecek. 160 beygire eşdeğer 120 kW elektrik motoru ile 0’dan 100 km’ye 8 saniyede ulaşacak.

Kompozit ve alüminyum kullanılarak yapılacak üretim daha verimli araçlar çıkmasını sağlayacak. GÜNSEL B9’da kullanılacak olan bir diğer dikkat çeken özellik ise rejeneratif fren sistemi. Rejeneratif fren sistemi ile standart araçlarda frene basıldığında ısıya dönüşerek boşa giden enerjinin geri kazanılması sağlanacak. Yoğun trafik koşullarında sürekli gaz/fren yapılması durumunda bile daha az enerji harcanacak.

Günsel otomobilinin logosu nasıl?

Birçok otomobil markası gibi adını kurucusu olduğu aileden alan GÜNSEL’in logosunu; “kalkan” figürü, bu form üzerine yerleştirilmiş “g” harfi (aynı zamanda 9 rakamı) ve 3 adet elektrik devresi figürleri oluşturmakta. Kalkan figürü, aileyi ve onu koruyup kollayan, bir arada tutan anneyi, “g” harfi aileye soyadını veren babayı, “9” rakamı ailenin uğurlu sayısını, elektrik devreleri ailenin 3 kardeşini ve GÜNSEL’in sadece elektrikli araçlar üreteceğini simgeliyor.

Günsel nerede üretilecek?

GÜNSEL Üretim Tesisinin Temelleri Atıldı

Tasarımdan Ar-Ge’ye, üretimden pazarlamaya kadar tüm otomotiv süreçlerini yenilikçi bir yapıyla tek bünyede toplayacak GÜNSEL üretim tesisi; 20 bin metrekare alana kurulu, toplamda 15 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek. Kompozit ve alüminyum üretim teknolojilerinden faydalanacak tesis aynı zamanda yüzlerce kişiye de iş olanağı sağlayacak.

Günsel otomobili kaç tedarikçisi var?

“GÜNSEL” 28 ÜLKEDEN 800 TEDARİKÇİ İLE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPTI

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in projesi olan ve başkanlık ettiği AR-GE çalışmaları sonucunda üretimden kalite kontrol süreçlerine 109 mühendis tarafından, 1.2 milyon saat emek harcanarak üretim aşamasına gelen ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kurulan “GÜNSEL” üretim tesislerinde üretilecek olan GÜNSEL için 28 ülkeden 800 firma ile işbirliği protokolü imzalandı.