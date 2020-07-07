Kıbrısköy Parkı Bakımsızlığı, bölge halkın tepkisini topluyor

Mamak Kıbrısköy Mahallesi’nde yer alan Kıbrısköy Parkı bakım ve onarım istiyor. Bölge sakinleri parkın bakıma alınarak eski yeşil haline döndürülmesini istiyor.

Kıbrısköy Mahallesi’nde bulunan Kıbrısköy Parkı eski günlerini arıyor. Parkın bakımsız bir şekilde bırakılması; çimlerinin kurumasına ve park etrafında çöplerin birikmesine neden oluyor. Semt sakinleri yetkililerden parkın yenilenerek bakıma alınmasını ve eski haline getirilmesini talep ediyor.

Konu hakkında gazetemize bilgi veren bölge sakinleri, “Parka uzun süredir bakım yapılmıyor. Çimleri sulanmıyor. Hal böyle olunca da park terk edilmiş bir yeri andırıyor. Etrafı ise çöplerle dolu. Önceden buralara bakılırdı. Son zamanlarda hiç gelen giden olmadı. Biz biran önce belediye yetkililerin parkı eski yeşil haline getirmesini istiyoruz.”

“ÇIPLAK HAVUZA GİRİYORLAR”

“Aynı zamanda parkta bulunan süs havuzlarına çocuklar giriyor. Sadece küçük çocuklar değil, yaşları büyük olanlar da çıplak bir şekilde giriyor. Aileler rahatsız oluyor ve parkta oturamıyor. Park ara ara belediye yetkilileri tarafından kontrol edilsin istiyoruz” diye konuştu.

“BORDÜR TAŞLARI DAHİ SÖKÜLMÜŞ”

Bazı mahalle sakinleri ise açılışı yeni yapılan Kıbrıs Aile, Gençlik ve Ticaret Merkezi ile yan yana bulunan parkın içler acısı halde olduğunu söyleyerek, “Park bakımsız olduğu gibi hemen bitişiğinde bulunan gençlik merkezinin çevresi de aynı durumda. Merkezin bordür taşları dahi kırılmış ve bakımsız halde. Bölgenin acilen bakıma alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA