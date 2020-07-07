  • BIST 119.339
  • Altın 395,553
  • Dolar 6,8556
  • Euro 7,7458
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Kıbrısköy Parkı Bakımsızlığı, bölge halkın tepkisini topluyor

Mamak Kıbrısköy Mahallesi’nde yer alan Kıbrısköy Parkı bakım ve onarım istiyor. Bölge sakinleri parkın bakıma alınarak eski yeşil haline döndürülmesini istiyor.
Kıbrısköy Parkı Bakımsızlığı, bölge halkın tepkisini topluyor

Kıbrısköy Mahallesi’nde bulunan Kıbrısköy Parkı eski günlerini arıyor. Parkın bakımsız bir şekilde bırakılması; çimlerinin kurumasına ve park etrafında çöplerin birikmesine neden oluyor. Semt sakinleri yetkililerden parkın yenilenerek bakıma alınmasını ve eski haline getirilmesini talep ediyor.
Konu hakkında gazetemize bilgi veren bölge sakinleri, “Parka uzun süredir bakım yapılmıyor. Çimleri sulanmıyor. Hal böyle olunca da park terk edilmiş bir yeri andırıyor. Etrafı ise çöplerle dolu. Önceden buralara bakılırdı. Son zamanlarda hiç gelen giden olmadı. Biz biran önce belediye yetkililerin parkı eski yeşil haline getirmesini istiyoruz.”

53d6ed25-a110-4300-b043-cae6827808fc.jpg

“ÇIPLAK HAVUZA GİRİYORLAR”
“Aynı zamanda parkta bulunan süs havuzlarına çocuklar giriyor. Sadece küçük çocuklar değil, yaşları büyük olanlar da çıplak bir şekilde giriyor. Aileler rahatsız oluyor ve parkta oturamıyor. Park ara ara belediye yetkilileri tarafından kontrol edilsin istiyoruz” diye konuştu.

08b06bcc-433c-46d7-a339-ae135a7b1477.jpg

“BORDÜR TAŞLARI DAHİ SÖKÜLMÜŞ”
Bazı mahalle sakinleri ise açılışı yeni yapılan Kıbrıs Aile, Gençlik ve Ticaret Merkezi ile yan yana bulunan parkın içler acısı halde olduğunu söyleyerek, “Park bakımsız olduğu gibi hemen bitişiğinde bulunan gençlik merkezinin çevresi de aynı durumda. Merkezin bordür taşları dahi kırılmış ve bakımsız halde. Bölgenin acilen bakıma alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

9cb9b76e-db10-4520-92fc-33dde7b29466.jpga7770eb2-7804-4d3e-aa64-4563f926c46f.jpg

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deprem ölçümü nasıl yapılır?07 Temmuz 2020 Salı 11:42
  • Ankara hava durumu 7 Temmuz 202007 Temmuz 2020 Salı 09:30
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...07 Temmuz 2020 Salı 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 7 Temmuz 2020 - ASKİ07 Temmuz 2020 Salı 09:09
  • Elektrik Kesintisi 7 Temmuz 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ07 Temmuz 2020 Salı 09:09
  • Su Kesintisi 7 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ07 Temmuz 2020 Salı 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?07 Temmuz 2020 Salı 09:00
  • Normalleşme ile birlikte parklar doldu07 Temmuz 2020 Salı 03:06
  • Mansur Yavaş’ın çalışmaları engelleniyor iddialarına yalanlama; yüzde 97’sine “evet” dedik07 Temmuz 2020 Salı 02:06
  • Okey'e şartlı izin talebi07 Temmuz 2020 Salı 01:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti