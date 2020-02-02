"Kıbrıs'taki anıt mezar tamamlanmalı"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Kıbrıs’ta Rauf Denktaş’a yapılan anıt mezarın 8 yıldır bütçe yetersizliği nedeniyle tamamlanamadığını açıklayarak, bu inşaatı Türkiye’nin üstlenmesi çağrısında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Başkent’te faaliyet gösteren Balkan, Kafkas, Kırım, Orta Asya, Orta Doğu, Kıbrıs ve Hayvan Hakları derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Özdağ, Yenimahalle’deki bir otelde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“ÇİN’DEKİ İNSAN İHLALLERİNİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ”

Çin’in soydaşımız olan Uygur Türklerine karşı yürüttüğü asimilasyon ve sindirme politikalarına ilişkin konuşan Özdağ, “Orta Asya’da yaklaşık 30 milyona yakın Türk yaşıyor. Doğu Türkistan halkının ‘bizim burada adımız değiştiriliyor, dini ibadetlerimize yasak getiriliyor, burada Çinliler evlerimize yerleştirilmek isteniyor. Çinli vatandaşlarla evlendirilmeye teşvik ediliyoruz’ şeklinde söylemleri mevcut. Çin hükümetinin kendilerini asimile etmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Çin hükümeti ile ikili ilişkilerimiz var tarihten bugüne… Doğru ama bu ilişkiler var diyerek de buradaki insan hakları ihlallerini görmezden gelemeyiz” dedi.

“ÇİN KAPILARINI MEDYAYA AÇMALI”

Özdağ, Çin hükümetine çağrı yaparak, “Doğu Türkistan’da yaşanan insan hakları ihlali noktasında Türk ve Avrupa medyasında çok ciddi iddiaların olduğu çok açık. Bu iddiaları büyük bir devlet olan ve dünyanın en büyük nüfusuna sahip Çin’in izah etmesi, ortadan kaldırması gerekiyor.

Bunu ortadan kaldırmanın yolu da Çin’in dünyadaki tüm basın mensuplarına ve dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşlarına, burayla ilgilenen duyarlılık gösteren ve bu konuyu araştıran tüm sivil toplum kuruluşlarına, medya mensuplarına, devlet adamlarına kapılarını açmaları lazım. Bunları kamuoyuyla paylaşması gerekiyor” diye konuştu.

RAUF DENKTAŞ’IN ANIT MEZARI TAMAMLANMALI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın geride bıraktığımız 13 Ocak’ta ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatan Özdağ, “Rahmetli Rauf Denktaş, Türkün 20. yüzyılda devlet kurma iradesinin son temsilcisidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak dünyanın her yerine ciddi inşalar, restorasyonlar yaptık. Bunlar doğru bir yatırımdı. Kıbrıs’ta Rauf Denktaş öldükten sonra oraya bir anıt mezar yapılmak istendi. Kıbrıs’a gittiğimde gördüm ki Rauf Denktaş’ın anıt mezarı yapım yarım kalmış. Tamamlanması 1-2 Milyon liraya mal olur dediler. Hükümete, ‘hemen hızlı bir şekilde oradaki yetkililerde görüşün buradaki anıt mezarı hemen tamamlayın’ çağrısında bulunuyorum. Bir an önce bu anıt mezarın yapılması gereklidir” şeklinde konuştu.

HAYVAN HAKLARI KANUNU ÇIKMALI

Hayvan hakları konusunda da açıklamalarda bulunan Özdağ, Meclis’te bu anlamda geçmişte çok ciddi girişimlerde bulunulduğunu; ancak çeşitli sebeplerden dolayı olumlu bir sonuç alınamadığını belirtti. Özdağ, hayvan hakları konusunda bir an önce kanun çıkması gerektiğini söyledi.

KIZILAY ŞEFFAF OLMALI

Özdağ, Türk Kızılayı hakkında son günlerde çıkan vergi kaçırma iddialarına ilişkin ise şunları söyledi: “Kızılay’ın tüm faaliyetleri açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna açılmalıdır. İsimler haricinde kimin nereye ne yardım yaptığı, kimin nereden ne alındığı, hangi ihalede neler yapıldığı şeffaf bir şekilde ortaya çıkarılmalıdır. Kızılay Genel Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri vakit geçirmeden istifa etmelidir.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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