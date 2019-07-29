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Kick Boks şampiyonları Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ziyaret etti

15 Temmuz Şehitlerini Anma Kick Boks Müsabakasında şampiyon olan Keçiören Kobra Spor Kulübü sporcuları, şampiyonluk kupasıyla birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret etti.
Kick Boks şampiyonları Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ziyaret etti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği müsabakada Gençler Point Fight Kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak şampiyon olan Baha Kazan ve Bilal Yılmaz ile antrenörleri Mustafa Yılmaz ziyarette, Başkan Altınok’a spor ve sporcuya verdiği destekten ötürü teşekkür ettiler.

“KEÇİÖREN SPORCU DOSTU”

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek sporcuları tebrik eden Başkan Altınok, “Keçiören’imizin ve Ankara’mızın gururu Bağlum Spor Kulübümüzün şampiyon kick boksçuları, kupalarını da alarak ziyaretimize geldi. Keçiören, spor ve sporcu kenti olmayı emin adımlarla sürdürecek. Türkiye’deki birçok turnuvada bizleri başarı ile temsil eden sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi kutluyorum. Şampiyonluk rüzgârını Keçiören’imizde estiren her bir sporcumuzun gözlerinden öpüyorum, Keçiören sporcu dostu bir kenttir” dedi.
Başkan Altınok makamında misafir ettiği sporcularla ve antrenörlerle gerçekleştirdiği sıcak sohbet sırasında bazı hatırlatmalarda bulunarak şunları söyledi: 
“Ülkemizin ve devletimizin her anlamda geleceği çocuklarımız ve gençlerimizdir. Sporda, siyasette, bürokraside ve birçok alanda ülkemizin geleceğini çocuklarımız inşa edecek. Çocuklarımızın her biri birer Türk bayrağıdır. Hedefi olmayanın başarısı olmayacağı gibi başarıya inanmayanın da hedeflerine ulaşması mümkün değildir. İnanmak başarmanın yüzde ellisidir. Atatürk ne diyor, ‘Bir Türk dünyaya bedel’. Bu rastgele söylenmiş bir laf değil, kendimizi muhakkak keşfetmemiz gerekiyor.”

“YAZ OKULLARINA GÖSTERİLEN İLGİDEN MEMNUNUZ”

Başkan Altınok, eskrim, modern pentatlon, satranç, okçuluk, badminton gibi 18 farklı branşta açtıkları yaz okullarına diğer ilçelerden de yoğun ilginin olduğunu vurguladı.


 

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