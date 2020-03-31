Kiğılı giyim market ürünleri satmaya başladı

Türkiye’nin erkek giyim firmalarından Kiğılı, internet sitesi üzerinden bakliyattan tuvalet kağıdına, ıslak mendilden bulgura kadar çok sayıda market ürünü satışı yapmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyanın neredeyse her yerinde bireysel ve toplumsal yaşam biçimi değişen Türkiye'de hazır giyim firmalarından Kiğılı, online satış yaptığı resmi internet sitesinde “Market & Ev” kategorisi açarak hizmet vermeye başladı.

Kigili.com sitesinde satılan ürünler arasında, çocuk bezi, sıvı yağ, bakliyat, tuvalet kağıdı, çerez, makarna, çamaşır suyu gibi pek çok ürün bulunuyor.

Kiğılı'nın internet sitesinin market bölümünde, konuya ilişkin olarak, "Zaman; sabretme, paylaşma, dayanışma ve birlikte hareket etme günü. Bu amaçla evimizi diğer üreticilere de açıyoruz. Türkiye'nin evde bir eksiği kalmasın diye Kigili.com'da bir araya geliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Firma, koronavirüs salgını nedeniyle fiziksel mağazalarını kapatmıştı.

Firmanın sahibi Abdullah Kiğılı, daha önce perakende sektörünün durumuna ilişkin "Bundan büyük kriz görmedik" ifadelerini kullanmış, Türkiye'deki AVM'lerin pek çoğunun yaşama şansını az olarak değerlendirmişti.