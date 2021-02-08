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KİK Genel Sekreteri, Körfez uzlaşısının ardından geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

KİK Genel Sekreteri Hacraf, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede, KİK'in öncelikleri ve Suudi Arabistan'daki KİK zirvesinde alınan kararlar doğrultusunda ortak çıkarlara hizmet edilmesi konusu ele alındı.
KİK Genel Sekreteri, Körfez uzlaşısının ardından geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Körfez İşbirliği Konseyinden (KİK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Nayif el-Hacraf, Körfez ülkeleri arasında 5 Ocak'ta uzlaşıya varılmasının ardından Mısır'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Hacraf ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve KİK üyesi ülkelerin Kahire'deki büyükelçileriyle görüştü.

Hacraf, Sisi ve Şukri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, KİK'in öncelikleri ve Suudi Arabistan'daki KİK zirvesinde alınan kararlar doğrultusunda ortak çıkarlara hizmet edilmesi konusunu ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığının açıklamasında ise Sisi'nin görüşmede, Körfez'in güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğinin bir parçası olduğunu vurguladığı belirtildi.

Hacraf, Körfez uzlaşısının ardından çıktığı yurt dışı turunda Mısır'dan önce Ürdün ve Irak'ı ziyaret etmişti.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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