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KİK Liderler Zirvesi 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), 41. Zirvenin üye ülke liderlerinin katılımıyla salı günü Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde düzenleneceğini duyurdu.
KİK Liderler Zirvesi 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek

Körfez İşbirliği Konseyinden (KİK) yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in daveti üzerine üye ülke liderlerinin katılımıyla 41. KİK Zirvesi'nin salı günü gerçekleştirileceği belirtildi. 

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Körfez'deki bağları ve temellerini güçlendirmek için gösterdikleri çaba dolayısıyla KİK ülkeleri liderlerine teşekkür etti.

Hacraf, KİK Liderler Zirvesi'nde alınacak kararların, üye ülkelerin güvenliğini ve istikrarını güçlendirmek için ortak eylem sürecini ilerletmeye yol açacağını ümit ettiğini dile getirdi.

KİK ülkeleri şu ana kadar zirvedeki temsil düzeylerini açıklamadı. 2017'den bu yana Körfez krizine taraf olan ülke liderlerinin zirvelere katılmaması, alt seviyede temsile başvurması dikkati çekiyor.

Zirvede, 2017'den bu yana devam eden Körfez krizini sonlandıracak bir anlaşmaya varılması bekleniyor.

Körfez krizi
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açtı. Kuveyt, krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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