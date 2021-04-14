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Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin fezlekesi TBMM'de

CHP’li 8, HDP’li 2 milletvekili hakkında 10 yeni fezleke Meclise sunuldu. Fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dosyası da bulunuyor.
Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin fezlekesi TBMM'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu CHP'li ve HDP’li milletvekilleri hakkında düzenlenen 10 fezleke Meclis Başkanlığına sunuldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan hakkında düzenlenen fezlekeler Meclis Karma Komisyonuna sevk edildi.

Komisyona sevk edilen diğer fezlekeler ise HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hakkında düzenlen fezlekeler oldu.

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