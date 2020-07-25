Kılıçdaroğlu: Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda "Önümüzdeki ilk seçimlerle birlikte dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" dedi.

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı, Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde başladı. Kılıçdaroğlu'na karşı Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, eski milletvekili Aytuğ Atıcı, CHP onursal üyesi Tolga Yarman'ın aday adaylığını açıkladığı kurultayda, koronovirüs salgınına karşı önlemler alındı. Pandemi nedeniyle seyircisiz yapılan kurultay için partililer ateşleri ölçülerek içeriye alındı, maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sosyal mesafenin korunması için zemine, 'Sağlığınız için 1,5 metre sosyal mesafeyi koruyun' yazılı stickerlar yapıştırıldı. Delegeler ve diğer partililer, 4 bin koltuğun bulunduğu alana sosyal mesafe kuralına uygun oturdu. Oy verme işlemlerinde, yığılmaları önlemek amacıyla 44 sandık ve 132 kabin kuruldu. Kurultayın yapıldığı alana 'İş, emek, ezilen, kadın, çocuk, genç, doğa, demokrasi, barış, özgürlük, umut, halk için iktidar' yazılı ayrı ayrı pankartlar asıldı. Kurultay için özel olarak söz ve müziği Ali Altay’a ait olan 'İktidarın Yolu Kılıçdaroğlu' şarkısı rap tarzında hazırlandı.

İMAMOĞLU: SORGULAYACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski genel başkanlar da kurultaya katıldı. İmamoğlu, alana girişte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kurultayda genel başkanlık için yarış yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine, "Bizim genel başkanımız çok tarihi bir misyon üstlendi. Özellikle son yerel seçimler. Dolayısıyla bizim genel başkanımızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor. CHP sadece kendisine oy veren ya da partimize oy veren insanlar için bir umut kurultayı yapmıyor, bence, şu an muhalefeti temsil eden hangi ruh varsa onu temsil edecek bir kurultay yapacak. Dolayısıyla sorumluluğunun çemberi çok büyük. Bugün bu salona giren ve oy kullanan bütün delegelerimizin bence bu anlayışla hareket etmesi lazım, bu anlayışla oyunu kullanması lazım. Bildiğimiz kurultaylardan çok farklı" ifadelerini kullandı.

'Hedef iktidar' sloganı ile yapılan kurultay, çoğunluğun sağlanması ardından çalışmalarına başladı. Kılıçdaroğlu'nun kurultayı açması ardından Divan Başkanlığı'na Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu seçildi.

'DÜNYANIN GÖZÜ VE KULAĞININ OLDUĞU KURULTAY'

Ardından Kılıçdaoğlu, kurultayın açılış konuşmasını yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 37'nci kurultayının TBMM'nin açılışının 100'üncü yılında yapılan tarihi bir kurultay olduğuna dikkat çekerek, "Bu kurultay bizi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100'üncü yılına 2023'e taşıyacak olan kurultaydır. 2023'te cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma, azim ve kararlılığını göstereceğimiz kurultaydır. Bu kurultayın 10 binlerin katıldığı bir ortamda yapılmasını arzu ederdik. Ama Codiv-19 süreci izin vermedi. Yürekten inanıyorum 10 binler, 100 binlerin gözü kulağı aklı ve yüreği buradadır. Onlar şu anda bizi izliyorlar. Bu kurultay sadece vatandaşlarımızın değil, Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Afrika'ya, Rusya'ya, Uzak Asya'ya kadar tüm dünyanın gözü ve kulağının olduğu kurultaydır. Çünkü bu kurultay sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik buhrandan nasıl çıkacağımızı anlatacağımız kurultaydır. İnanıyorum bu çıkış yolu tüm dünyaya örnek olacaktır. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk nasıl ki milli kurtuluş savaşını verirken bütün ülkelere örnek olduysa, bizim de böyle bir süreci hayata geçirerek dünyaya örnek olmamız gerekiyor. Bu kurultay alçak gönüllü bir uygarlığın inşasına çağrı kurultayıdır" dedi

'O DUVARI ŞİMDİ YIKACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin cumhuriyet tarihinin en ağır buhranını yaşadığını, bunların ekonomi ve yönetim buhranı olduğunu savunarak, "Hiçbir vatanseverin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Hiçbir CHP'linin umutsuzluğa katılma hakkı da yetkisi de yoktur. Biz birlikte; inançla, kararlılıkla, azimle Türkiye'yi bu krizden, buhrandan çekip çıkaracağız. Adalet yürüyüşünün kimse unutmasın. Son günü Maltepe'de 'bu bir son değil yeni bir başlangıçtır' demiştim. 'Önümüzdeki duvarı yıkacağız' demiştim. 31 Mart yerel seçimlerinde duvarın arkasına geçtik. O duvarı şimdi dostlarımızla birlikte ve milletimizin ferasetiyle parça parça yıkacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Meclis'in kuruluşunun birinci yüzyılını bitirdiklerini, ikinci yüzyıla bir çağrı beyannamesi hazırlamak zorunda olduklarını belirterek, Türkiye'nin önünde 5 temel sorunun demokrasi, ekonomi, dış politika, eğitim ve toplumsal barış olduğunu savundu.

'DOSTLARIMIZLA BİRLİKTE İKTİDAR OLACAĞIZ'

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin iktidar olacağını ifade ederek, "Önümüzdeki ilk seçimlerle birlikte dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Hiçbir zaman hiçbir yerde hiç kimseye kibirle ve öfkeyle bakmayacağız. Bize oy versin vermesin, o sorunu çözmek bizlerin, hepimizin boynunun borcu. 'Hangi partiye oy verdin' değil, 'hangi derdin var' diyeceğiz. Yeni bir siyaset anlayışını, ahlaklı bir siyaset anlayışını, vatandaşını hor gören değil, kucaklayan bir siyaset anlayışını getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ YÜZYILA ÇAĞRI BEYANNAMESİ'

Kemal Kılıçdaroğlu, 2023'te cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılını bitirip ikinci yüzyıla geçileceğini hatırlatarak, ikinci yüzyıl için hazırladıkları çağrı beyannamesini şöyle açıkladı:

"Birinci ilke, yasa tasarı ve teklifleri TBMM komisyonlarında görüşülürken ilgili meslek kuruluşları, STK görüşleri zorunlu olarak alınacak. Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Liyakat sistemi hakim kılınacaktır. Seçim yasası değişecek. Siyasi ahlak yasası çıkarılacak. Kamu ihale kanunu yeniden düzenlenecek. Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulacaktır. Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulacaktır. Eğitim sistemi yeniden yapılandırılacak. Gelecek nesiller için ekosistem hakkı korunacaktır. Aile Destekleri Sigortası uygulamaya konacaktır. Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulacaktır. Orta Doğu barış ve işbirliği teşkilatı kurulacaktır."

CİHANER'DEN DELEGELERE MESAJ

Kurultay sırasında aday adayları İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman, aday olabilmek için gerekli olan 68 delegenin imzasını toplamaya çalıştı. İmza toplamakta sıkıntı yaşayan aday adaylarından Cihaner, delegelere mesaj gönderdi. Cihaner mesajında, "Değerli CHP'liler, çok ilginç dakikalardan geçiyoruz. Delege iradesine yönelik böyle bir baskı tarihimizde yok. Cesaretle sözünüze, imzanıza sahip çıkın. Parti içi demokrasiyi yaratamazsak, ilke ve demokrasiyi yaratamayız. İlke ve demokrasiye sahip çıkın. Cesaret, cesaret, cesaret" ifadelerini kullandı. Kurultay devam ediyor.