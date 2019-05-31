  • BIST 90.012
  • Altın 245,526
  • Dolar 5,8818
  • Euro 6,5499
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 22 °C
»

Kılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Genç İmam Hatipliler Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı.
Kılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptı

Kılıçdaroğlu, Çankaya'da iftarın yapıldığı kafede Genç İmam Hatipliler Derneği Başkanı Muhammed Samet Akkaya ve dernek üyeleri tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleşen iftarın ardından Kılıçdaroğlu, dernek üyeleri ile yaklaşık yarım saat süren sohbet gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, sohbetin ardından kafeden ayrıldı.

Dernek Başkanı Samet Akkaya, iftar ile ilgili yaptığı açıklamada, geçen hafta İstanbul'da AK Parti'liler ile sahurda bir araya geldiklerini belirterek "Bugün ise Kılıçdaroğlu ile iftar yemeğinde buluştuk. İmam hatipliler olarak yarınlarımızın birlik ve beraberlik temeli üzerine atılmasını istiyor, 82 milyonun bir, beraber ve huzur içerisinde yaşaması, gençlerimizin yarınlara umut dolu bakabilmesi için çabalıyoruz. İnşallah muvaffak olacağımıza eminiz. Şimdiden Türkiye’mizi kardeşlik ve umut dolu yarınların beklediği müjdesini verebiliriz'' dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "İç tüzük değişikliğine ihtiyaç var "31 Mayıs 2019 Cuma 03:59
  • Kılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptı31 Mayıs 2019 Cuma 03:53
  • Yapı denetim kanununda düzenleme31 Mayıs 2019 Cuma 03:52
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Barzani ile görüştü31 Mayıs 2019 Cuma 03:50
  • KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada önemli gelişme30 Mayıs 2019 Perşembe 16:47
  • Baba şiddeti! Savunması Nasihatte bulunmuş30 Mayıs 2019 Perşembe 15:52
  • Küçük Zeynep'e çarpan vicdansız sürücü serbest bırakıldı30 Mayıs 2019 Perşembe 15:49
  • Erdoğan Yargı Reform Paketini açıkladı: Müjde üstüne müjde30 Mayıs 2019 Perşembe 15:40
  • 139 ülkenin imzasıyla “Mekke Bildirgesi” onaylandı30 Mayıs 2019 Perşembe 14:33
  • Bakan Gül'den önemli açıklamalar30 Mayıs 2019 Perşembe 14:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti