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Kılıçdaroğlu iş insanı Murtaza Çelikel'in cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 89 yaşında akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden iş insanı Murtaza Çelikel'in cenaze törenine katıldı.
Kılıçdaroğlu iş insanı Murtaza Çelikel'in cenaze törenine katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, cenaze namazının kılınacağı Levent Camisi'ne, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile geldi. 

Çelikel'in eski Adalet Bakanı ve eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı olan eşi Prof. Dr. Aysel Çelikel, kızı Ayşe Eser Danışoğlu, torunu Deniz Danışoğlu, kardeşi Yakup Çelikel ile yakınları törende taziyeleri kabul etti.

Kılıçdaroğlu da Çelikel'in yakınlarına başsağlığı dileyerek, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında saf tuttu, dua etti.

Namazın ardından Murtaza Çelikel'in naaşı, omuza alınarak cenaze aracına taşındı. Kılıçdaroğlu da cenazeye omuz verdi.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra bazı CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve iş insanlarının katıldığı cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve İstanbul'un bazı ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşları çelenk gönderdi.

Öte yandan, törene katılanların ateşi ölçülürken, maske ve dezenfektan da dağıtıldı.

Murtaza Çelikel'in eşi Aysel Çelikel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 65 yıllık mutlu bir hayatı bitirdiklerini ifade etti.

Eşinin en çok vatanını sonra da kendisini sevdiğini dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:

"Çok üzgünüm ama bu sevgiyi de görmesini isterdim. Gerçekten çok güzel yazılar yazdı gazeteci arkadaşlar. Hem onurlandık hem duygulandık, onlara minnettarım. Bunları duymasını isterdim. Çünkü o da çok mutlu olacaktı. İnşallah hissediyordur. Hem zor hem sevgi dolu hem insanlık adına yapılacak her şeyi yapmak için uğraşan farklı bir yapıdaydı. Önce kendini geliştirdi, yetiştirdi çünkü bir köy çocuğuydu. Bugünlere geldi. Herkesin elinden tuttu. Huzurla gitti diye düşünüyorum. Benim için eşi bulunmazdı."

Murtaza Çelikel'in cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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