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"Kılıçdaroğlu istifa etmeli"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li bir isimle Beştepe'de görüştüğü iddiasına sahip çıkan Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirtti.
"Kılıçdaroğlu istifa etmeli"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li bir isimle görüştüğü iddiasına sahip çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini bildirdi.

Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "CHP'de kim kime operasyon çekiyor bilmiyoruz da ilgilenmiyoruz da. AK davamızın lideri Cumhurbaşkanımız bu iftiralarla ve çamur siyaseti ile kirlenmeyecek kadar yüksektedir." değerlendirmesinde bulundu. 

CHP liderine, "Eğer onuru varsa bu iftiraya sahip çıkan Kılıçdaroğlu istifa eder." çağrısı yapan Şahin, iddiayı gündeme taşıyan gazetecinin de jübilesini yapması gerektiğini kaydetti.

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