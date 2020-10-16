Kılıçdaroğlu: Umarım İstanbul'un her tarafında kültür merkezleri olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin ilk durağı Baltalimanı oldu. Burada Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresindeki Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Genel başkanımızla yolda konuştuk blok binalar birer sanat eserine dönüştürülecek. Uluslararası çapta kalıcı bir sanat eseri. Çünkü böyle bir yapı başka türlü olmaz. İnşallah seneye ekim ayında gelip açılışını yapacağız." dedi. İnşaatın yapım süreci ile ilgili ise Kemal Kılıçdaroğlu bilgi aldı.



"İSTANBULLULAR KEYİF ALACAK"



Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin bir sonraki durağı Hasanpaşa'da restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Hasanpaşa Gazhanesi oldu. Kılıçdaroğlu Gazhanede incelemelerde bulunarak; iklim müzesi, tiyatro alanları, atölyeler, kütüphane, kafeterya ve sosyal alanların yer aldığı ve son aşamaya gelen projeyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Gazhane ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Çok güzel bir kültür merkezi olacak. İstanbullular keyif alacak. Kadıköylüler keyif alacak. Umarım İstanbul'un her tarafında buna benzer kültür merkezleri olur. Başkan da çok kararlı yapacağım diyor" diye konuştu.





"İNŞALLAH BİTTİĞİNDE SİZİ DAHA ZAMANLI AĞIRLAMAK İSTERİZ"



Gezi sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na, "Alanlar çok fonksiyonel. Bu alanlar bile kendi başına yaşam. O teras başka bir fonksiyon. Buradan çok yaratıcı işler çıkar. Biraz da kendi halkına emanet edildiğinde bütün alanlar kendisini ortaya koyabiliyor. O konuda Kadıköy civarı marifetlidir. İnşallah bittiğinde sizi daha zamanlı ağırlamak isteriz. Bir dahakine geldiğinizde kitapçıdan kitap satın alarak, kahve içerek belki bir oyun izleyerek ağırlamak isteriz" şeklinde konuştu.