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Kılıçdaroğlu'ndan cami hoparlöründen müzik yayınına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cami minaresinden 'dombra' çalınmasını da biz kınamıştık. O gün sesi çıkmayanların bugün bize söyleyecek tek bir kelimesi dahi olamaz." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu'ndan cami hoparlöründen müzik yayınına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Müftülüğünün merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

CHP İzmir İl Başkanı'nın cami minaresinden marş çalınmasını kınadığını ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bir basın toplantısı düzenleyerek provokasyona dikkati çektiğini ve olayın faillerinin bulunmasını istediğini hatırlattı.

Parti yönetiminin de yaşananların kabul edilemeyeceğini söylediğini belirten Kılıçdaroğlu, kendisinin de birkaç saat önce "İbadet yerleri kutsalımızdır." şeklinde açıklaması olduğunu anımsattı.

Bunlara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunların hayallerinde cami minarelerinde ezan dışında başka bir ses duymak vardır." dediğini aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, "Faillerin bulunmamasından birinci derecede sorumlu olan kişinin, haksız yere bir siyasal partiyi suçlaması en hafif deyimiyle alçaklıktır. Cami minaresinden 'dombra' çalınmasını da biz kınamıştık. O gün sesi çıkmayanların bugün bize söyleyecek tek bir kelimesi dahi olamaz." ifadesini kullandı.

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