Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için 'geçmiş olsun' mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Dualarımız can kaybının daha fazla artmaması için." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının daha fazla artmaması için…" ifadelerini kullandı.

Elazığ Valisi Kaldırım'dan bilgi aldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan ortaya çıkan tablo ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Vali Kaldırım ile telefonda görüştü.

Vali Kaldırım'dan ortaya çıkan tablo ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Partisinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile de görüşen Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı, yürütülen çalışmalara destek verilmesi için görevlendirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla belediyelerimizden deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikaller başlamıştır." dedi.

Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremle ilgili arama kurtarma çalışmalarına belediyelerinin gereken müdahalelerde bulunacağını belirtti.

Torun, şunları kaydetti:

"Deprem felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Yaraların bir an önce sarılması ve depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları için tüm belediyelerimiz elinden gelen her şeyi yapacaktır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla belediyelerimizden deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikaller başlamıştır. Ülkemize geçmiş olsun."

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