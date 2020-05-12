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Kılıçdaroğlu'ndan 'Hemşireler Günü' mesajı: Fedakarlığınızı asla unutmayacağız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolaysıyla sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, "Fedakarlığınızı asla unutmayacağız." dedi.
Kılıçdaroğlu'ndan 'Hemşireler Günü' mesajı: Fedakarlığınızı asla unutmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolaysıyla sosyal medya hesabı üzerinden videolu mesaj yayımlandı.

Bütün hemşireleri yürekten selamladığını dile getiren Kılıçdaroğlu, hastaların iyileşmesi için hemşirelerin büyük fedakarlık yaptığını hatırlattı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Fedakarlığınızı asla unutmayacağız. Ailelerinize gidemediniz, çocuklarınızı kucaklayamadınız, hastalar sağlığına kavuşsun diye. Sizin fedakarlığınız Türkiye'nin ve insanımızın fedakarlığıdır. Hepimiz size saygı duyuyoruz ve sizi yürekten alkışlıyoruz, bütün sağlık çalışanlarını alkışladığımız gibi."

Kaynak: Haber Kaynağı
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