  • BIST 119.850
  • Altın 302,347
  • Dolar 5,9798
  • Euro 6,5955
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 3 °C
»

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan'a tepki

CHP Lideri, bayrak tepkisini "Kurtuluş Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda yüce Türk milletinin yazdığı tarihi, kürsülerde bayrak yırtma densizliği ile silemezsiniz" ifadeleriyle gösterdi.
Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan'a tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u çirkin saldırısından dolayı tepki gösterdi.

"DENSİZ"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurtuluş Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda yüce Türk milletinin yazdığı tarihi, kürsülerde bayrak yırtma densizliği ile silemezsiniz. O ulu bayrak, onur ve gururla bağımsızlık ve egemenliğimizin sembolü olarak göklerde dalgalanmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korona dehşeti büyüyor! 6 bin kişi karantinaya alındı30 Ocak 2020 Perşembe 15:29
  • Meteorolojiden yoğun kar uyarısı30 Ocak 2020 Perşembe 15:26
  • Hatay'daki 'DUMAN-9' operasyonunda 17 kişi yakalandı30 Ocak 2020 Perşembe 15:13
  • AKUT’un 'Güvendeyim' uygulamasına depremden sonra ilgi30 Ocak 2020 Perşembe 15:11
  • Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem30 Ocak 2020 Perşembe 14:36
  • Malatya'da Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı30 Ocak 2020 Perşembe 14:35
  • TaşıtTakas sistemi 3 Şubat'ta başlıyor30 Ocak 2020 Perşembe 14:31
  • Çelik: Faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu30 Ocak 2020 Perşembe 14:23
  • Bitlis'te, PKK'ya ait 200 elektrikli fünye ele geçirildi30 Ocak 2020 Perşembe 14:04
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile tepki: Haddinizi bilin30 Ocak 2020 Perşembe 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti