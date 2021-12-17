Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2 gün önceki "İttifak uygun görürse aday olurum" çıkışının ardından İYİ Parti kanadından yanıt geldi.

Geçtiğimiz günlerde Haber Global ekranlarında yayımlanan "Az Önce Konuştum"a katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "ittifak uygun görürse" aday olabileceğinin sinyalini vermiş, Millet İttifakı'nın adayı olarak adı yeniden ön plana çıkmıştı.

"TÜM GENEL BAŞKANLARIN ADAY OLMA HAKKI VAR"

Yetkili ismin yaptığı açıklamayı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Gerçek Gündem'e değerlendirdi. Paçacı "Biz her siyasi partinin genel başkanının aday olma hakkı olduğunu düşünüyor ve buna saygı gösteriyoruz. Ancak Millet İttifakı'nın adayı, Millet İttifakı'nın paydaşları tarafından ortak bir masa etrafında toplanılarak belirlenecek. Önceden aday adayları tabii ki olabilir, herkesin kendi takdiri. Ancak Millet İttifakı'nın adayı, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin yetkili kurulları ya da Genel Başkanları tarafından belirlenecek" dedi.