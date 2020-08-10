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Kılıçdaroğlu'nun yeni 'A Takımı' belli oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi.
Kılıçdaroğlu'nun yeni 'A Takımı' belli oldu!

CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.

CHP MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

AÇIKEL Fethi (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)

ADIGÜZEL Onursal (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

AĞBABA Veli   (İşçi Sendikaları, Esnaf - Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)

AKIN Ahmet (Enerji, Alt Yapı Projeleri)

ERKEK Muharrem (Hukuk ve Seçim İşleri)

GÖKÇEN Gökçe (Gençlik Politikaları)

İLGEZDİ Gamze Akkuş (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)

KARABIYIK Lale (Eğitim Politikaları)

KARACA Gülizar Biçer (İnsan Hakları)

KUŞOĞLU Bülent (İdari ve Mali İşler)

ÖZTRAK Faik (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) – Parti Sözcüsü

ÖZTUNÇ Ali (Doğa Hakları – Çevre)

SALICI Oğuz Kaan (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)

TAŞKIN Yüksel ( Sosyal Politikalar)

TORUN Seyit (Yerel Yönetimler)

BÖKE Selin Sayek (Genel Sekreter)

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