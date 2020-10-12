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Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti

Beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü Gaziantep'te hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un cenazesi, öğleden sonra son kez başkanlığını yaptığı Kilis Belediyesi önüne getirildi.
Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti

Kayabaş Cami'sinde düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, çevre illerden gelen siyasiler ile Mehmet Abdi Bulut'un eşi Figen Bulut, çocukları Abdülkadir, Burak ve İrem Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Bulut’un Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan çocukları ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Abdi Bulut’un çocukları ve ailesine başsağlığı diledi. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in kıldırdığı namazın ardından Bulut'un cenazesi Asri Mezarlıktaki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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