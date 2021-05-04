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'Kilis zeytinyağı' coğrafi işaretle tescillendi

Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan zeytinyağına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
'Kilis zeytinyağı' coğrafi işaretle tescillendi

Kilis Ticaret İl Müdürü Mehmet Aydın Türk, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da Kilis zeytinyağı için yaptıkları coğrafi işaret tescil başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumunca kabul edildiğini bildirdi.

Kent halkının geçim kaynaklarından birini de zeytin yetiştiriciliğinin oluşturduğunu ifade eden Türk, şunları kaydetti:

"İlimizde bulunan Oylum Höyük’te yapılan arkeolojik kazılar sırasında 4 bin 500 yıl öncesine ait zeytin çekirdekleri bulunmuş böylelikle zeytinin yöremizde çok uzun yıllar öncesinden beri hayatın içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Kilis zeytinyağımız ve Kilis zeytinimiz yemeklerimizin vazgeçilmez unsurudur. Kilis zeytinyağımız dünya çapında yapılan yarışmalarından altın madalya ve üstün kalite ödülü almıştır. Kilis zeytinyağının coğrafi olarak işaretlenmesi, zeytin tarımının daha da güçlenmesine vesile olacak geçimini zeytin ve zeytinyağı tarımından yapan çiftçilerimize güç kazandıracaktır. Kilis zeytinyağının tanıtımı, pazarının artırılması için bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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