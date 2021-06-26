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Kilis'te, boşanma aşamasında olan kadın evini ateşe verdi

KİLİS'te, eşiyle boşanma aşamasında olan N.B., çocuklarıyla birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Evde çıkan yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evden çıkarılan 2 çocuk koruma altına alındı.
Kilis'te, boşanma aşamasında olan kadın evini ateşe verdi

Olay, akyam saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk annesi N.B., iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi M.B. ile tartıştı. Tartışmanın ardından M.B., evden çıkarak uzaklaştığı sırada sinirlen anne N.B., oturdukları evi ateşe verdi. Evde çıkan yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürürdü. Dumanın yükseldiği evden çıkarılan anne gözaltına alınırken, 2 çocuk ise koruma altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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