  • BIST 1.154
  • Altın 476,678
  • Dolar 7,8375
  • Euro 9,2251
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 31 °C
»

Kilis'te, 'Cazibe Merkezi' olma sevinci

CUMHURBAŞKANLIĞI kararıyla Kilis, 'Cazibe Merkezleri' programı kapsamına alındı. Karar, Kilis'te esnaf ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
Kilis'te, 'Cazibe Merkezi' olma sevinci

Cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesi hakkında Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kilis, 'Cazibe Merkezleri Programı' kapsamına alındı. Kilis'in de dahil olmasıyla program kapsamındaki il sayısı 24'e yükseldi. Esnaf ve işletmelerin destekleneceği program ile 'Cazibe Merkezi' şehirler arasına, Kilis'in de girmesi kentte sevinçle karşılandı. 

Kilis Esnaf ve Sanatlar Birliği Başkanı Şevket Memiler, kararın çok önemli olduğunu ve Kilis ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Kararın esnaf ve yatırımcıları mutlu edeceğini ifade eden Memiler, "Kilis'in Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alınması gerçekten çok önemli bir karardır. Çünkü; Kilis son 10 yıldır Suriyeli mültecilerin yoğunlukla bulunduğu bir şehirdir. Bugün alınan sevindirici haberle ile Kilisli esnaf ve sanatkarın üzerine de sorumluluk düşüyor ve bizler bu sorumluluğun bilincindeyiz. Esnafımız bu uygulama ile kendini yenileyecek ve Cazibe Merkezi olma münasebetiyle de Kilis’in ekonomisine katkı sunacaktır" dedi.

Kilisli vatandaşlar da yeni uygulama ile yatırımların teşvik edilmesi ve desteklenmesi ile kentte üretimin yaygınlaşacağını ve ekonomik kalkınma yaşanacağı için mutlu olduklarını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Rusya uzun vadeli barışın temelini atan başlıca devletlerdir07 Ekim 2020 Çarşamba 16:02
  • Rusya'dan Kapalı Maraş açıklaması07 Ekim 2020 Çarşamba 15:57
  • Barakada işkencenin detayları ortaya çıktı07 Ekim 2020 Çarşamba 15:36
  • Türkiye'de ilk defa eşeklere mikroçip takıldı07 Ekim 2020 Çarşamba 15:25
  • İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum07 Ekim 2020 Çarşamba 15:24
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da07 Ekim 2020 Çarşamba 15:11
  • Konya'da 30 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu07 Ekim 2020 Çarşamba 14:46
  • Firari Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi07 Ekim 2020 Çarşamba 14:46
  • İçişleri Bakanı Soylu: Meseleyi sadece uyuşturucu kullanan çocuk olarak görmek yanılgıların en büyüğü07 Ekim 2020 Çarşamba 14:45
  • Türkiye, Uygur Türkleri meselesine ilişkin tepkisini BM'de dile getirdi07 Ekim 2020 Çarşamba 13:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti