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Kilis'te husumetli iki aile arasında silahlı- taşlı- sopalı kavga: 8 yaralı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.
Kilis'te husumetli iki aile arasında silahlı- taşlı- sopalı kavga: 8 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yedigöz köyünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Korkmaz ile Tilki ailesi fertleri bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, ihbar üzerine köye gelen jandarma ekiplerince kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri yeni bir olayın yaşanmaması için köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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