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Kilis'te kamu binalarına 'HES kodu' ile girilebilecek

Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanılacak.
Kilis'te kamu binalarına 'HES kodu' ile girilebilecek

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadeledeki tedbirlerin sahada etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla yeni kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, kamu binalarına giren vatandaşlar için Hayat Eve Sığar (HES) kodu onayı sorgulanmasının 20 Eylül'den itibaren uygulanacağı bildirilen açıklamada, bu tarihten önce vatandaşların HES kodunu almaları istendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Acil tıbbi ve adli vakalar haricinde kamu kurum ve kuruluşları ile banka ve PTT şubelerine girişlerde idare tarafından görevlendirilmiş yeter sayıda yetkilendirilmiş personel marifetiyle 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden kişilerin HES kodu sorgulamasının yapılmasına, uygulamanın onay verdiği kişilerin (risksiz kişi) buralara girişlerine izin verilmesine, yapılan sorgulamalarda izolasyon altında olması gerektiği için 'riskli kişi' tespiti yapılması halinde gecikmeksizin kolluk birimleri ve sağlık ekiplerine haber verilip ilgililerin zorunlu izolasyon amacıyla Valiliğimizce belirlenen yurtlara yerleştirilerek izolasyon yükümlülüklerini anılan yurtlarda tamamlamalarının sağlanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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