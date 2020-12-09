Kilis'ten Suriye’ye 30 TIR yardım gönderildi

TÜRKİYE Diyanet Vakfı ile Malezya Mapim Yardım kuruluşu iş birliğiyle 30 TIR'lık yardım konvoyu Kilis’ten Suriye’ye uğurlandı.

Öncüpınar Sınır Kapısı önünde gerçekleşen yardım konvoyunun uğurlama töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende konuşan Malezya Mapim Yardım Kuruluşu Başkanı Sina Arabi, Suriye’ye iç savaşın ardından düzenli yardım gönderdiklerini ifade ederek, “Suriyeli kardeşlerimize insanı yardımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli heyetinden İhsan Açık ise Malezyalı yardım kuruluşuna ortaklığından dolayı teşekkür ederek, "Hedefimiz, insanı yardım başta olmak üzere, bütün yardım ve faaliyetlerin kalıcı hale gelmesidir. Suriyeli kardeşlerimizin bu sıkıntılı durumdan kurtarılmasıdır. Şu an itibariyle 30 TIR yardımı Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye uğurluyoruz” diye konuştu.

Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’in yaptığı duanın ardından yardım TIR'ları Suriye’ye uğurlandı.