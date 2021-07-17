  • BIST 1.363,280
  • Altın 496,10
  • Dolar 8,5250
  • Euro 10,0400
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 27 °C
»

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:19
  • Mersin'deki orman yangınına 3. gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:00
  • 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı17 Temmuz 2021 Cumartesi 08:34
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kasapoğlu milli sporcuları Japonya'ya uğurladı16 Temmuz 2021 Cuma 19:46
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 918 oldu16 Temmuz 2021 Cuma 17:49
  • Boğaz'da tanker arızası16 Temmuz 2021 Cuma 16:45
  • İmamoğlu Kurban bayramı önlemlerini açıkladı 16 Temmuz 2021 Cuma 16:43
  • Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatında incelemede bulundu16 Temmuz 2021 Cuma 16:36
  • Gergerlioğlu 4 ay sonra yine milletvekili16 Temmuz 2021 Cuma 16:35
  • Kafesinden kaçan aslan ve saldırdığı bakıcısının sağlık durumu iyi16 Temmuz 2021 Cuma 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti