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Kilogram fiyatı 55 liraya düşen ahtapot tezgahların gözdesi oldu

İhtişamlı sofraların yiyeceği olan ahtapotun kilogram fiyatı 55 liraya kadar düşünce tezgahların gözdesi oldu.
Kilogram fiyatı 55 liraya düşen ahtapot tezgahların gözdesi oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında restoranların gel-al ve paket servis hariç hizmet vermemesi nedeniyle ihtişamlı sofraların yiyeceği olan ahtapotun kilogram fiyatı 55 liraya kadar düşünce tezgahların gözdesi oldu

Bollukla birlikte balık tezgahlarda oldukça fazla yer almaya başlayan ahtapotun kilosu 55 liraya kadar düştü.

Fiyatının balık fiyatlarına yaklaşması vatandaşların ahtapota ilgi göstermesine neden oldu.

İhtişamlı sofraların yiyeceği olan protein kaynağı ahtapot, vatandaşların ilgi göstermesiyle sofraların yeni gözdesi haline geldi.

Balıkçılar, ahtapotun tezgahlarda bollaşmasını ve vatandaşın ilgi göstermesini, yasak avcılıkla ilgili yapılan denetimlere ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında restoranların gel-al ve paket servis hariç hizmet vermemesine bağlıyor.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, restoranların vazgeçilmezi protein kaynağı olan ahtapotların bu yıl satışının serbest bırakılmasıyla balıkçıların ahtapot yakalamaya başlamalarının fiyatı düşürdüğünü söyledi. Ahtapotun tezgahlarda 55 liradan satışa sunulduğunu ifade eden Özkurnaz, "Evlerinde de vatandaşımız ahtapotu kaynatıp güzel bir şekilde tüketebiliyor. Bu pandemi sürecinde özellikle protein zengini olan ahtapotun tüketilmesi vatandaşlar tarafından oldukça talep görüyor.” dedi.

Çanakkale Balık Halinde balıkçılık yapan Melih Kayıkçı ise ahtapotun bu sene bol olduğunu dile getirdi.

Restoranların tedbirler kapsamında kapalı olmasından dolayı genellikle lüks sofraları süsleyen ahtapotun tezgahlarda bol olarak satılmaya başlandığını belirten Kayıkçı, "Fiyatı da oldukça uygun. Restoranların kapalı olmasından dolayı fiyatlar uygun. Şu anda halk kendi evinde yapmaya başladı. Evinde tüketmeye başladı. Pandemiden dolayı herkes evine kapandı. Restoranların da kapalı olmasından dolayı fiyatlar oldukça uygun. İnsanlar evinde bol bol tüketmeye başladı.” diye konuştu.

Ahtapotun bilinçli avlanması ve restoranların, gıda sektörünün kapalı olması nedenleriye tezgahlara daha çok ahtapot bulunduğuna dikkati çeken balıkçı Recep Ezel de şunları söyledi:

"Ahtapotu artık vatandaş evinde de yapabiliyor. Onlara gerekli tarifi veriyoruz. Artık herkes ahtapot yiyebilir. Özellikle gençlerin ve yaşlıların yemesi gerekiyor protein bakımından çok zengin bir deniz ürünü."

Kaynak: Haber Kaynağı
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