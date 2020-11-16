Kilosu 7 liraya düşen hamsiye büyük ilgi

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, hamsi, tezgahta 7 liradan satışa sunuldu.

Bir hafta önce kilogramı 20 liradan satılan hamsinin, Batı Karadeniz açıklarında balıkçılar tarafından bol avlanılmasıyla tezgahlardaki fiyatı 7 liraya kadar düştü.

Balıkçı Sadık Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tezgahta 7 liradan satışa sunulan hamsiye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bir hafta öncesine kadar denizlerde hamsi olmadığını, bu nedenle Doğu Karadeniz'den hamsi aldıklarını ifade eden Kara, "Akçakoca'mızdan da hamsi çıkıyor. İnce ve yeni yeni göç etmeye başladığı için 7 liradan satışa sunduk. Görünen o ki bol hamsi sezonu olacak, inşallah böyle devam eder. Hamsi denizlerde yoğun ama tabi biraz daha büyümesi, kar suyu yemesi lazım. O yüzden biz de tezgahtar olarak beklemedeyiz." şeklinde konuştu.

Kara, vatandaşların yerli hamsiye talep gösterdiğini aktararak, "Çok iyi satışlarımız var. Halkımız yerli hamsi çıktığını görünce mutlu oluyor. Biz de onları gördükçe mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda hamsinin kilosu 7, istavrit 30, barbun 25-50, mezgit 10-20, çinekop 45 liradan satılıyor.