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Kim, haftalar sonra ilk kez görüntü verdi

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, haftalardır kamuoyunda boy göstermeyen Kim Jong-un'un 'ülkenin nükleer cephaneliğini güçlendirmek amacıyla' bir toplantı düzenlediğini duyurdu.
Kim, haftalar sonra ilk kez görüntü verdi

Devlet ajansı KCNA'ya göre, en son bu ayın başında gübre fabrikasının açılışına katılarak kamuoyu önüne çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri bir toplantıya başkanlık etti. 

Toplantıda ülkenin nükleer savaş caydırıcılığını artırma ve stratejik silahlı kuvvetlerin yüksek alarm operasyonuna sokulmasına yönelik yeni politikalar ortaya konuldu. 

Ülkeyi tehdit eden yabancı güçleri caydırma yeteneklerinin artırılmasının tartışıldığı toplantıda, ABD ve Güney Kore askerlerine açıkça atıfta bulunuldu.

Toplantının ne zaman yapıldığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan KCNA tarafından servi edilen fotoğraflarda, Kim'in ve diğer katılımcıların maske takmadığı görüldü.

SAĞLIĞI HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Geçen ay, Kim'in sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı.

Söylentilerin ardından Kim'in, bu ayın başında başkent Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken çekilen fotoğraf ve videoları yayımlanmıştı.

Kim'in ortaya çıkması, hakkındaki spekülasyonları sonlandırsa da bazı yorumcular, yürüyüşünde bir tuhaflık olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore liderinin ameliyat olmadığını açıklamıştı.

NÜKLEER MÜZAKERELER KESİLMİŞTİ

Kuzey Kore ile ABD arasında Şubat 2019'dan bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim 2019'da yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için 2019 sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

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