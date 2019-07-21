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“KİM” iş bulmaya başladı 15 günde 300 kişi iş sahibi oldu

Kahramankazan Belediyesi tarafından ilçedeki iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturan Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) projesi meyvelerini vermeye başladı. Kahramankazan’da 15 gün önce kurulan KİM aracılığıyla 300 kişi iş sahibi oldu. 
“KİM” iş bulmaya başladı 15 günde 300 kişi iş sahibi oldu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un projeleri arasında yer alan ve ilçede işsiz vatandaş kalmamasını hedefleyen Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM), 15 gün önce imzalanan protokolle hayata geçirilmişti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay tarafından imzalanan protokolle kurulan KİM, iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturuyor. 

Köprü vazifesi görüyor

Kahramankazan Belediyesi hizmet binası içerisinde kurulan Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM), hazırlanan özel bir yazılım ile ilçedeki iş arayan vatandaşlar ile işverenler aynı platformda buluşuyor. Bu doğrultuda, iş arayanların özellikleri ve bilgileri sisteme kaydedilirken, işverenlerin de hangi niteliklere sahip çalışanlar aradığı belirleniyor. KİM böylece iş arayan vatandaşları ile işverenleri aynı çatı altında buluşturuyor. Yine imzalanan protokol kapsamında önümüzdeki günlerde ilçede mesleki kurslar açılması hedefleniyor. Bu kurslar sayesinde iş arayan vatandaşların nitelikli eleman vasfı kazanmaları sağlanacak.  

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15 günde 300 istihdam

KİM kurulalı henüz 15 gün olmasına karşın, sanayi alanında yoğun bir potansiyeli bünyesinde barındıran Kahramankazan’da meyvelerini vermeye başladı. KİM’e başvuran 300 vatandaş iş sahibi oldu. İş sahibi olan vatandaşlar ilçedeki eleman arayan fabrika, atölye, tesis ve işletmelerde işe başladı.
Kimsenin işsiz kalmaması sağlayacağız
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında geliştirdikleri KİM projesi ile ilçelerinde iş arayanlarla işçi arayanlara buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. KİM’in üçlü bir sacayağından oluştuğunu ifade eden Oğuz, bunun bir tarafında İŞKUR’un, bir tarafında Kahramankazan Belediyesi’nin, bir tarafında ise Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin olduğunu kaydetti. Oğuz, 

“Bu projenin adını Kahramankazan İstihdam Merkezi olarak koyduk ve akılda kolay kalması için de kısaltmasını KİM olarak belirledik. ‘Kahramankazan’da işi KİM bulacak’ da sloganımız oldu” dedi. Başkan Oğuz, 3 binin üzerinde sanayi tesisi ve işletmenin bulunduğu ilçelerinde nüfusun ise 54 bine yakın olduğunu, bunun yanı sıra ilçeye başka ilçelerden çalışmak için günlük 54 bine yakın kişinin geldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: 
“Kahramankazan’daki istihdam pastası herkese yeter diyoruz ve ilçemizde kimsenin işsiz kalmamasını hedefliyoruz. Amacımız Kahramankazan’daki istihdam pastasını Kahramankazan’da yaşayan insanlara sunabilmek. Bu istihdam imkanından onların yararlanmasını sağlamak. KİM’in hayata geçmesinin üzerinden henüz çok kısa bir zaman süre geçmesine rağmen, 300 kardeşimizi iş sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayının önümüzdeki günlerde artmasını hedefliyoruz. Kahramankazan’da ikamet eden tüm işsiz kardeşlerimize iş bulmak boynumuzun borcu diyoruz. İnşallah bu projeyle kimsenin işsiz kalmamasını sağlayacağız. Projemi katkı ve destekleri için değerli sanayicilerimize ve iş adamlarımıza ilçe halkı adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İstihdam sağlayan, üreten, ülkesine katkı sağlayan herkes başımızın tacıdır. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman işverenlerimizin yanındayız.” 


 

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